El documental 'Vientres de arena' se proyecta este jueves en Los Toruños

Este jueves, 5 de marzo, se proyecta en la Casa de Los Toruños, a las 18:30 horas, 'Vientres de arena', un cortometraje documental de 2024 promovido y co-financiado por Sahara Jaén-Asociación de Apoyo al Pueblo Saharaui. Dirigido por Pablo y Álvaro Montes Sánchez, visibiliza la difícil situación de la población saharaui exiliada y refugiada en la provincia de Tindouf-Argelia. El corto visibiliza el doble sufrimiento en los campamentos de refugiados saharauis de las personas que padecen celiaquía.

La provincia argelina de Tindouf acoge a una parte de la población saharaui, 173.000 personas en condiciones de refugiados/as, desde 1975 cuando España no realizó la comprometida descolonización del Sahara Occidental, y Marruecos invadió este territorio, con extrema violencia y persecución de la población saharaui.

El éxodo del pueblo saharaui les llevo hasta la provincia de Tindouf en Argelia, donde fueron acogidos y ayudados por el pueblo argelino. La condiciones de vida son muy difíciles por la dureza de un territorio con extrema desertización, y la casi absoluta dependencia de la ayuda humanitaria Internacional. Un 6% de la población saharaui se enfrenta a una dificultad añadida: la celiaquía.

La proyección y coloquio contará con la participación de Sahara Jaén-Asociación de Apoyo al Pueblo Saharaui, que promovió y co-financió el cortometraje. También estarán presentes la Asociacion de Celiácos de Cadiz-ACECA, y la Fundación La Vicuña.

Esta producción fue seleccionados para los Premios Goya 2026 en la categoría Mejor Cortometraje Documental.

'Vientres de Arena' fue ganador del premio al Mejor Documental en el Worlld Food Forum 2024 de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). Lamentable la FAO sufrió un intento de censura por presiones diplomáticas de Marruecos, que lograron su retirada temporal de la comunicación oficial de la FAO.

También otra producción sobre la vida en el exilio de la población saharaui ha participados en la presente edición de los Premios Goya. 'Disonancia', dirigido por Raquel Larrosa y producido por Creta Producciones (Eva Patricia Fernández y Rafael Linares), fue nominada en la categoría de Mejor Cortometraje Documental. La obra retrata a tres mujeres saharauis (Fatimetu, Ndoruha y Aicha) que forman parte del equipo de desminadoras SMAWT en Tinduf.