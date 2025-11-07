Doble cita con el teatro y el flamenco este fin de semana en el teatro municipal Pedro Muñoz Seca de El Puerto

El teatro municipal Pedro Muñoz Seca ofrecerá este fin de semana una atractiva programación con dos propuestas escénicas que combinan humor, talento interpretativo y la pasión del cante jondo. La cita comenzará mañana viernes 7 de noviembre, con la representación de 'Alma de Cabaret', protagonizada por los reconocidos cómicos Juanjo Macías y Paz de Alarcón, y continuará el sábado 8 de noviembre con el estreno del nuevo espectáculo flamenco del cantaor portuense 'El Wilo', titulado 'Homenaje'.

El viernes, a partir de las 20:00 horas, el público podrá disfrutar de 'Alma de Cabaret', una propuesta escénica que combina teatro, música y humor, con una puesta en escena sencilla pero llena de energía y complicidad. En este espectáculo, Juanjo Macías y Paz de Alarcón cuentan y cantan sus propias vidas sobre el escenario, ofreciendo una función que representa la esencia del teatro en su forma más pura: calidad interpretativa, entretenimiento y grandes dosis de improvisación. Con música en directo y coreografías que transitan por géneros tan variados como la copla, la salsa, el jazz o el disco, los intérpretes logran una conexión única con el público, transformando dos sillas, un perchero y unas chisteras en todo el atrezo necesario para llenar el espacio escénico de vitalidad y humor. Juanjo Macías, actor con una extensa trayectoria en teatro, televisión y cabaret, ha trabajado con compañías de prestigio como La Cuadra de Sevilla, Comediants o el Centro Andaluz de Teatro, además de ser un rostro conocido por sus intervenciones televisivas en 'Allí abajo' o 'La banda del Sur'. Por su parte, Paz de Alarcón, actriz, cantante y showoman sevillana, es una de las artistas más versátiles de la escena andaluza. Ha desarrollado su carrera en teatro, televisión y música, liderando la compañía 'Rojo Carmín' y proyectos como 'Las Mujeres que hay en mí' o 'Desnudando a Marilyn'.

El sábado, también a las 20:00 horas, el teatro Pedro Muñoz Seca volverá a disfrutar con el arte local gracias al estreno de “Homenaje”, el nuevo espectáculo del cantaor portuense Jorge Ramírez 'El Wilo'. Acompañado por el guitarrista Jesule del Puerto y por José Peña y Manuel Vinaza al compás y el jaleo, 'El Wilo' ofrecerá un recital íntimo y emotivo dedicado a su infancia y a la figura de su padre, auténtica inspiración de su carrera artística. 'Homenaje' es también un tributo a los grandes maestros del flamenco —Manolo Caracol, Camarón, El Turronero, La Paquera de Jerez, Chiquetete o Juan Villar—, un viaje a las raíces del cante jondo que une memoria, gratitud y verdad. Tras el éxito de su anterior propuesta, 'Raíces', estrenada en este mismo teatro en 2023, el artista regresa al escenario portuense consolidado como una de las voces más prometedoras del panorama flamenco actual.

Las entradas para 'Alma de Cabaret' están disponibles a partir de 5 euros, mientras que las localidades para 'Homenaje' oscilan entre 6 y 8 euros. La taquilla del teatro municipal Pedro Muñoz Seca abrirá viernes y sábado de 18:00 a 20:00 horas.