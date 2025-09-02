Distinciones para tres grandes representantes de la hostelería portuense

Con motivo de la celebración de Santa Marta, patrona de la hostelería, el próximo jueves 25 de septiembre la asociación de hosteleros jubilados portuenses hará entrega de tres galardones a otras tantas personas destacadas del sector en la ciudad.

En esta edición los premiados son Isabel Real Sánchez, del Bar La Herrería; José Garrido Prado, del bar Er Beti; y a título póstumo el chef Joaquín Ramírez, que fuera propietario del restaurante Los Rescoldos.

La entrega de las distinciones se llevará a cabo en las instalaciones del Hotel Bodega Real, en la calle Albareda, en el transcurso de un acto que además servirá de convivencia para los profesionales que acudan para arropar a los homenajeados.

Isabel Real se encargó de la gestión del conocido bar La Draga-La Herrería tras fallecer su esposo, Francisco Gómez Mateos, logrando con mucho esfuerzo sacar el negocio adelante hasta que posteriormente la gestión pasó manos de su hijo, Francisco José Gómez Real, aunque ella sigue siendo una pieza iportante en el negocio, donde es habitual verla departiendo con sus numerosos clientes.

José Garrido Prado, Pepe el de Er Beti, ha sido una pieza clave en el negocio ubicado en la calle Misericordia, que cumplió 65 años el pasado mes de noviembre. Aunque está jubilado desde hace años y ahora es la tercera generación de la familia la que lleva las riendas del establecimiento, José Garrido sigue al pie del cañón y se deja ver a menudo por el local, donde hace de puente entre los antiguos y los nuevos clientes.

También se reconocerá la trayectoria de Joaquín Ramírez Romo, fallecido en 2023, que tras una larga trayectoria al frente de fogones como los del Hotel Monasterio cosechó un ran éxito con su último proyecto, el restaurante Los Rescoldos.

Todos ellos serán homenajeados en este acto organizado con mucho cariño por sus compañeros de profesión, en una jornada que arrancará con una visita a Bodegas Osborne, seguida de un aperitivo y un almuerzo en el hotel, donde habrá además sorteos y otras sorpresas.

Los organizadores de la cita son los hosteleros jubilados Pascual Castilla, Fernando Arévalo, Francisco Daza, Ramón García y Juan Franco, que con esta reunión quieren impulsar la vertiende social del gremio de la hostelería.

La retirada de tickets para asistir al almuerzo, con un precio de 40 euros por persona como colaboración, sserá los martes, de 18:00 a 20:00 horas, hasta el día 15 de septiembre en la Cafetería Prado, junto a la Plaza de Toros.