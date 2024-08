“Estoy disfrutando tantísimo los conciertos ‘únicos’de este verano...”

El Puerto/-Todos los veranos sus fans están acostumbrados a encontrarla en cualquier rincón de Cádiz. Este año toca El Puerto. En varias entrevistas siempre ha dejado claro su amor por esta provincia, pero ¿de dónde viene su relación con Cádiz?

-Para mí decir Cádiz es hablar de una filosofía de vida, es arte, descaro, pasión, nostalgia medida, alegría, locura y conocimiento. La gente con su humor ácido inteligente y su “guasa”, su saber vivir, los atardeceres, no sé… Es sencillo. El corazón conecta o no tanto, y Cádiz es debilidad siempre.

-Quizás es un poco pronto para entrar en temas tan profundos, pero ahora que hablamos de Cádiz -y siendo usted una amante del Carnaval- no quiero dejar pasar la oportunidad para preguntarle su opinión sobre el próximo COAC 2025. ¿Cómo vez el próximo año?

-Soy una amante del Carnaval, pero no una superentendida. Cuando llega lo disfruto. Disfruto de las coplas, de las letras, del ingenio y la creatividad. Me nutre. Y que los grandes nombres junto con los nuevos, que vienen fuerte, se den la mano, es muy bonito.

-El 14 de agosto del año pasado estaba en Chiclana, en Concert Music Festival. Justo un año más tarde, estará hoy en Cabaret Festival, en El Puerto ¿Cómo ha sido el balance de este año?

-Muy bueno. Siento que la gira de Placeres y Pecados fue intensa y muy bonita… Que he tomado decisiones en mi carrera importantes y necesarias. Agradezco mucho lo vivido, quien me acompañó hasta la fecha. Ha sido un año de crecimientos varios y un cambio de etapa en mi vida para la que me encuentro llena de ilusión, inspiración y energía.

-En varias ocasiones ha afirmado que para usted, “perder la identidad es el mayor de los pecados”. ¿Cómo puedes encontrar siempre cosas nuevas, sin perderte en un mundo donde todo cambia tan rápido?

-Porque la inquietud y la evolución de cada uno está y resiste entre tanto ruido. Y lo real resiste. Y no digo que el cambio a mil de velocidad no tenga a veces su valor, ni mucho menos; pero hay muchas realidades y muchas maneras de ser auténtica y honesta con lo que haces sin sentirte disfrazada. Cambiar es necesario, sin perderte. Evolucionar es obligado casi. Atreverte y probar es lícito y no quedarte en zonas de confort. Pero la identidad hay que abrazarla y elevarla. Al menos eso creo.

-A lo largo de toda su trayectoria hemos visto siempre a una Vanesa pasional, en ocasiones incluso desgarradora, que se vacía en cada una de sus canciones; sin embargo, ahora en El Nudo, su último lanzamiento, vemos esa misma fuerza pero desde una nueva filosofía de vida mucho más madura, serena y sabia…

-Esa filosofía de vida siempre ha existido (ríe). Y sí, soy intensa sí; pero también tengo mucho sentido del humor. Y me encanta. Creo que valorar lo que realmente merece la pena es quitarte toneladas de peso de encima.

-Actualmente su carrera está en un muy buen momento, repleta de trabajo. Alguna vez ha declarado que después de la pandemia pensaba que iba a bajar el ritmo y, sin embargo, ha ocurrido todo lo contrario. ¿Cómo consigue compaginarlo todo?

-Bueno, justo en este momento, estoy tomándome ese tiempo que anuncié al final de la gira de Placeres y Pecados. Está siendo un año increíble porque estoy compaginando y equilibrando tener tiempo para mí, descansar y dejar tranquilos los escenarios al ritmo que llevábamos y a mi gente un poco (ríe) y además estoy preparando el disco nuevo con calma. Estoy feliz con este nuevo trabajo, con el nuevo equipo, con lo que estamos preparando y conociendo, aprendiendo mucho. Estoy trabajando muy guay y los pocos conciertos ‘únicos’ que hemos decidido hacer este verano, los estoy disfrutando tanto tanto tanto… Siento que la gente que viene también lo percibe y es recíproco. Y todo es cuestión de equilibrio.

-Toda esta nueva forma de vida no casa para nada con la polémica que vivió hace unos meses en un talent show televisivo. ¿No crees que en ocasiones, de cara a algunas situaciones y polémicas actuales, los médicos deberían prescribir tus últimos temas? Así más de uno podría tomar nota de esta nueva forma de ver las cosas…

-Yo es que siempre he visto las cosas del mismo modo. Para mí el respeto, la honestidad y la humildad no son incompatibles con ser un gran artista. Y la identidad es tan necesaria para perdurar en el tiempo. He aplaudido y respetado, incluso he cogido cariño a los talentos del programa, he vivido momentos increíbles en Factor X, mis compañer@s, la producción, técnicos etc… Aquella polémica tuvo manipulación por parte de unos pocos y la chica claramente no entendió mi metáfora del proceso de harinar el pescado, que no es más que la evolución natural de la vida. Puro Darwin. Y por más harina que echemos, no toda llega al aceite.

-Igualmente tu tema 4 Paredes, con Yami Safdie, está siendo todo un éxito. Es un tema que suena tanto a ti, pero a la misma vez es tan distinto a todo lo anterior…

-Bueno, Yami es una superartista que adoro, con un talento maravilloso. Ella quería hacer algo parecido a Marzo, un tema mío que es una mezcla entre Chacarera y Tanguillos de Cádiz. ¡Y ahí está! Me gusta mucho y me lo pongo mucho. Gracias

-¿Cómo disfruta más Vanesa? ¿Cantando o componiendo?

-Van de la mano, no podría separar. Cada una de esas partes de mí tienen su mood, se complementan y se entienden bonito.

-Y por último, ¿qué nos tiene guardado la Vanesa del futuro?

-Una nave donde sanar aún más las almas a través de mis canciones (ríe).