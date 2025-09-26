Los días 3 de noviembre de 2025 y 2 de marzo de 2026 no habrá colegio en El Puerto

El Consejo Escolar de El Puerto ha acordado que los días 3 de noviembre de 2025 y 2 de marzo de 2026 serán no lectivos para la comunidad educativa, pendientes únicamente de resolución de la Delegación de Educación. Estos se suman a los dos festivos locales, el 2 de junio (lunes de Feria) y 8 de septiembre.

Por otro lado el alcalde, Germán Beardo, acompañado del teniente de alcalde de Educación, Enrique Iglesias, ha visitado esta semana varias de las obras que se están ejecutando en centros educativos de la ciudad con motivo del inicio del curso escolar 2025/2026.

Ambos han supervisado los trabajos en el CEIP Pinar Hondo, financiados a través del Plan Integral de Reformas de Centros Educativos (PIRCE), que este curso contará con una inversión municipal superior a los 300.000 euros distribuidos entre distintos colegios. También visitaron el Colegio Las Esclavas, donde las mejoras se realizan con cargo a las subvenciones de Diputación para colegios concertados, por un importe de 175.000 euros.

Beardo ha destacado el compromiso del Gobierno local con la mejora de todas las infraestructuras educativas: “es una prioridad para este equipo de Gobierno seguir invirtiendo en nuestros colegios, paso a paso, cada curso, con actuaciones concretas que mejoran el día a día de docentes, alumnos y familias”.

En el CEIP Pinar Hondo, las actuaciones se centran en garantizar la funcionalidad y seguridad del edificio. Se ha llevado a cabo la reparación del baño del aula de Infantil, se están mejorando los sistemas de impermeabilización mediante trabajos en lucernarios, cubierta y tejas, y se ha adecuado la sala de almacenaje para optimizar su uso. Estas actuaciones reflejan el compromiso municipal con la modernización y conservación de los colegios públicos, proporcionando a los escolares un entorno más seguro y cómodo.

En el Colegio Las Esclavas, las obras han supuesto una renovación integral de varios espacios clave del centro. El comedor ha sido completamente reformado con nuevo mobiliario y arreglo de paredes, mientras que el patio de Infantil cuenta ahora con un suelo renovado que mejora la seguridad y el confort de los alumnos. Además, se ha instalado cristal de seguridad en la escalera principal y se han incorporado dos pizarras digitales, avanzando en el proyecto de transformación digital del centro, que continuará desarrollándose este curso gracias a la nueva subvención. Estas actuaciones refuerzan el compromiso del Gobierno local con la modernización y la mejora del día a día de los escolares y docentes.

Hasta ahora, el PIRCE ha ejecutado actuaciones en ocho centros y continúa ahora con trabajos en otros nueve, en paralelo al inicio de la segunda fase que incluirá seis colegios adicionales.

“El Puerto sigue apostando por un plan plurianual de modernización y conservación de colegios que responde a las demandas de la comunidad educativa y que supone una mejora tangible en el día a día de los escolares portuenses”, ha concluido el primer edil.