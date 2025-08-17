La devoción desborda al Resucitado en su XXV aniversario

No cabía una alfiler. Ni en la salida ni durante el recorrrido. Una gran cantidad de fieles se echaron a la calle para acompañar a Nuestro Señor Jesucristo Resucitado, quien salió en procesión para celebrar su XXV aniversario fundacional dejando estampas poco habituales como esta, a la salida de la Basílica Menor, con los candelabros encendidos, siendo lo habitual verlo por la mañana y a plena luz del día.

La comitiva partió de la Basílica Menor a las 21:15 horas y, tras recorrer Plaza de España continuó por la plaza Juan Gavala, Santa María, La Placilla, Ricardo Alcón, Plaza de Isaac Peral, Virgen de los Milagros, Chanca, Albareda, Espíritu Santo, Virgen de los Milagros, Caldevilla, Diego Niño, Cervantes, La Rosa, Santa Clara, Pedro de Villa, Meleros, San Juan y Plaza de España de camino a su templo.

El paso portaba las imágenes de Nuestro Señor Jesucristo Resucitado, el Ángel Anunciador, María Magdalena y María Cleofás, y lucía una combinación floral que incorporaba rosas, calas, crisantemos o granadas, con tonalidades predominantemente moradas. La banda Maestro Dueñas estrenó la marcha Causa de Nuestra Alegría, composición de Pablo Ojeda dedicada a la Virgen, una marcha en la que se recoge la Salve compuesta por Luis Rivero.