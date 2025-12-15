Un detenido en El Puerto por robar en casas y locales mediante la patada en la puerta

Una imagen de la plaza Juan de la Cosa, en el centro de El Puerto.

La Policía Nacional detuvo días atrás a un individuo que se había dedicado a robar en distintos inmuebles y negocios del centro de El Puerto mediante el método de la patada en la puerta para forzar el acceso a los locales y domicilios.

Los robos se produjeron en los alrededores de la plaza Alfonso X El Sabio y la Plaza Juan de la Cosa en la madrugada del miércoles 10 de diciembre. El detenido, vinculado al parecer con el consumo de sustancias estupefacientes, aprovechó las horas nocturnas para protagonizar los asaltos.

En primer lugar entró en un garaje, del que sustrajo dos bicicletas. Posteriormente, sobre la una de la madrugada, abrió a patadas la puerta de entrada a una escuela infantil de baile y de pilates ubicada en la Plaza Juan de la Cosa, causando destrozos en dicho acceso y registrando, revolviendo y dejando patas arriba el interior de la sala.

Aunque no consta que obtuviera botín alguno, la violenta actuación produjo la alerta en el vecindario, presentándose en el lugar varios agentes del Cuerpo Nacional de Policía tras el requerimiento urgente de los vecinos.