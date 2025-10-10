Denuncian un intento de agresión sexual en la playa de Valdelagrana

Una mujer de 51 años ha denunciado un intento de agresión sexual que tuvo lugar el jueves, a las cinco de la tarde, en la playa de Valdelagana, ya casi a la entrada del parque natural de Los Toruños.

Según el testimonio al que ha tenido acceso Diario de Cádiz, la mujer, vecina de Jerez, se encontraba disfrutando de un paseo por la playa cuando de buenas a primeras fue asaltada por detrás por un hombre que la agarró del cuello y llegó a tirarla a la arena, con los pantalones bajados.

Tras un forcejeo, los gritos de la mujer alertaron a dos hombres que se encontraban en ese momento en las inmediaciones, un hombre que estaba tomando el sol y otro chico que se encontraba también cerca. Los dos acudieron en su ayuda y el agresor salió corriendo, desapareciendo por la zona de Los Toruños.

La mujer llamó a la Policía Nacional y denunció lo ocurrido, dando todo tipo de detalles y el presunto agresor fue detenido en poco tiempo. Al parecer podría tratarse de un profesor de instituto de 47 años de edad, según los datos que han trascendido hasta ahora.

En la mañana de este viernes se ha celebrado un juicio rápido y el hombre ha quedado en libertad.