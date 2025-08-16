'Cuarto de muestras. Quince autores alrededor del jerez’ llega al Club de El Buzo

El Club El Buzo, en Vistahermosa, albergará este martes 19 de agosto, a las 19:30 horas, la presentación del libro 'Cuarto de muestras. Quince autores alrededor del jerez’ (Nido de Ratones), que recoge relatos en torno al vino del Marco.

Una obra en la que Antonio Díez, Lorenzo Díez, Beltrán Domecq, Maribel Estévez, Paula Fernández de Bobadilla, Begoña García González-Gordon, Rafael García de Angulo, Enrique García-Máiquez, Bibiana González-Gordon, Guadalupe Grosso, Nhean Haynes, Javier Hidalgo, Carmen Oteo, Fátima Ruiz de Lassaletta y Myriam Soto Díez tienen mucho que contar. Quince autores del Marco de Jerez que ya en 2018 editaron un primer libro, 'Si mil hijos tuviera' (Nido de Ratones), y después de siete años, 2025, llega este segundo.

Con prólogo del marqués de Tamarón, una acuarela de María Luisa Pemán como portada y el patrocinio de Banca March, el título lo conforman relatos, "cada uno de su padre y de su madre, pero todos tienen en común el vino del Marco de Jerez (Jerez, El Puerto, Sanlúcar, Trebujena, Chipiona, Rota, Puerto Real, Chiclana y Lebrija), ya que nuestro objetivo es su promoción, con la presencia aquí de autores de algunas de estas localidades. Relatos muy distintos, ya sean de ficción o basados en hechos reales, pero siempre haciendo mención a nuestros vinos del Marco", apunta el portavoz o "capitán" de la tropa, Lorenzo Díez, "porque eso de presidente sonaba demasiado serio para un grupo tan poco serio", dice.

Charlas, en el Casino Nacional, en las que se habla de cosas actuales, antiguas, anécdotas de familia, en las viñas, en las bodegas, se recuerdan términos que se están perdiendo... Siempre con una copa en la mano, por supuesto. Y del encuentro, a la intimidad del hogar, en el que cada uno elabora su propio relato para luego reencontrarse todos, de nuevo, pero esta vez en las páginas de esta antología.

El libro ya se presentó el pasado mes de mayo en el Museo del Enganche de Jerez.