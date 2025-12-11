CSIF consigue una mejora retributiva para los empleados municipales del Ayuntamiento de El Puerto

La sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento de El Puerto ha logrado el compromiso por parte del Gobierno local de aumentar el complemento de productividad a los empleados públicos municipales. Esta mejora se llevará a cabo dentro de los límites y condiciones que marca el vigente convenio regulador de las condiciones de trabajo de los trabajadores municipales, para este mismo año 2025 y con efectos definitivos a partir de 2026.

El compromiso, tras meses de conversaciones, se ha plasmado tras la reunión que han mantenido esta mañana los delegados sindicales de CSIF con el concejal de Función Pública del Ayuntamiento portuense, Javier Bello. La gestación de este acuerdo ha sido larga, ya que el responsable municipal ha querido analizar bien la normativa sobre el asunto, pero finalmente, y tras concretar algunos flecos, “se ha llegado a un acuerdo satisfactorio para ambas partes”, explican desde la sección sindical.

Desde CSIF se quiere destacar que el acuerdo alcanzado “no es sólo para 2025, sino que se aplicará en 2026 y los siguientes ejercicios, con el objetivo de mejorar las retribuciones de los empleados públicos de uno de los ayuntamientos con menor retribución de su entorno”.