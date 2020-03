Todos tenemos que estar en casa. Ahí no hay vuelta de hoja. Pero... ¿alguien se ha parado a pensar en qué van a hacer las personas que no tienen hogar? ¿dónde se resguardan con esta situación? "Aquí en El Puerto la situación es un poco peculiar ya que las personas sin hogar no suelen estar en la calle, sino que se encuentran normalmente en casas ocupas".Así lo ha asegurado Sandra, responsable de Calor en la Noche, la asociación que habitualmente se encarga de abastecer a estas personas. Ahora, dicho grupo se ha visto obligado a suspender su actividad, al igual que el comedor social Sol y Vida. No obstante, la asistencia a estas personas continuará garantizada.

De ello se encargarán las monjas del Espíritu Santo, quienes llevarán a cabo el reparto de comida desde el torno del convento. "La noticia nos pilló desprevenidos. Al principio no supe qué hacer, pero creo que esta es la opción más adecuada: ellas pueden ofrecer este servicio y además, gracias al torno, se respeta la distancia de seguridad", asegura María del Carmen Lara, concejala de Bienestar Social. El reparto se realizará todos los días de 9:30 horas a 14:00 horas y de 17:30 horas a 19:00 horas. Por el momento, esta decisión será temporal "ya que desde la Concejalía se está trabajando en otras medidas mejores", asegura Lara quien hace un llamamiento a la precaución. "Yo entiendo que haya ganas de ayudar, pero no podemos exponernos. Me llegan mensajes de gente joven que se ofrece a llevar la comida a abuelos, pero no se dan cuenta de que es un peligro tanto para ellos como para la población de riesgo". Esta petición nace tras una publicación de Facebook donde se pide alimentos para las monjas. En este sentido Lara asegura que está más que garantizado ya que la propia concejala va a llevar alimentos del comedor cerrado al convento, para que se pueda continuar con dicho reparto.

Igualmente, no hay que olvidar la labora de otras organizaciones, como es el caso de Cruz Roja desde donde continuarán atendiendo nuevos casos a través del teléfono ya que sus asambleas van a permanecer cerradas. La labor de esta institución se basa ahora en dos frentes fundamentales: por un lado, continuar con el seguimiento a las personas mayores a través del teléfono y recordarles las precauciones que deben adoptar; y por otro, la atención directa y asistencia presencial a las personas más vulnerables con necesidades básicas. No obstante, en este sentido, desde Cruz Roja recuerdan que todas las acciones presenciales se están realizando con voluntarios que ha recibido una formación y saben cómo actuar.