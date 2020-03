“El ayuntamiento tiene los recursos necesarios para no dejar a estas personas tiradas”

Ángel González, portavoz del PSOE en El Puerto, quiere conocer cuáles son las medidas que se están llevando a cabo desde Bienestar Social en plena crisis del Coronavirus.

Así lo ha preguntado esta tarde en una nota de prensa donde ha pedido que "se atienda de forma especial a las personas más vulnerables de la ciudad y en concreto a las que no tienen hogar". "Nos consta que los grupos de reparto de alimentos no están pudiendo salir a repartir y que el comedor social se encuentra cerrado a cal y canto. En cuanto al albergue municipal, actualmente estamos a la espera de que se nos informe de su situación”, ha declarado el concejal, quien también ha pedido información sobre el reparto de comida que se está realizando por parte de las monjas del Espíritu Santo tras el cierre del comedor Sol y Vida y de la asociación Calor en la noche.

“Estas situaciones no deben darse en una ciudad como El Puerto de Santa María, ya que no podemos permitir que personas que no cuentan con un techo y que lo están pasando mal, se encuentren ahora sin suficientes alimentos para subsistir”, ha indicado el portavoz, quien reitera su disposición "para colaborar en lo que sea necesario".