'Lo que desaparece', un corto dirigido por el gaditano Nono Ayuso, premiado en Hollywood

El cortometraje Lo que desaparece, co-dirigido por el gaditano Nono Ayuso, ha sido galardonado con el Premio a la Mejor Fotografía en el prestigioso HollyShorts Film Festival, celebrado en Los Ángeles del 7 al 17 de agosto.

Se trata de un importante reconocimiento, ya que HollyShorts es uno de los festivales de cortometrajes más influyentes del mundo y calificador para los Premios Oscar en varias de sus categorías. Desde su fundación en 2005, el certamen se ha consolidado como una plataforma de referencia para cineastas independientes, con una selección internacional que combina innovación, riesgo y excelencia cinematográfica.

Para este proyecto, Ayuso contó con el dúo de directores de fotografía Persona (Álex Rapariz y Mario Lerma), responsables de trasladar el guión a imágenes, así como con la banda sonora del reconocido compositor británico Erland Cooper y con la edición del también gaditano Alejandro Cid.

Un proyecto personal y arriesgado

“Este proyecto es realmente especial para mí”, explica Ayuso. “Para mi primer cortometraje narrativo, decidí contar la historia en español, mi lengua materna. Al principio lo concebí como un videoclip narrativo, pero la historia fue tomando forma poco a poco y acabó convirtiéndose en este cortometraje”.

Rodado durante el verano argentino de 2024, Lo que desaparece narra la historia de María, la última mujer del mundo, que vive aislada en un entorno desolado. La llegada de Kat, una misteriosa joven, la obliga a confrontar los límites entre la realidad y la ficción, desatando un inquietante duelo psicológico.

La trayectoria de un director internacional

Nacido en 1983 en El Puerto de Santa María (Cádiz), Nono Ayuso inició su carrera como periodista, especializándose en investigación y zonas de conflicto. Como reportero del programa 75 Minutos de Canal Sur se empotró con la OTAN para cubrir el conflicto en la frontera del Líbano e Israel, y para Interviú cubrió el bombardeo en el que falleció Raúl Reyes, número dos de las FARC, en la selva ecuatoriana. Además, ejerció como profesor universitario en Chile durante varios años.

En 2018 dio un giro a su trayectoria para dedicarse de lleno a la dirección cinematográfica y publicitaria. Actualmente reside en Londres, desde donde ha trabajado con artistas internacionales como Justin Bieber o Damiano David (Måneskin), así como con talentos españoles como Judeline o Califato 3/4. En el ámbito publicitario ha dirigido campañas para marcas de primer nivel como WhatsApp, Lexus y Adidas, colaborando también con figuras del deporte como Coco Gauff o Giannis Antetokounmpo.

Su trabajo ha sido reconocido en los principales certámenes de publicidad y videoclips, incluyendo Cannes Lions, Clio Awards, UKMVA, British Arrows y Rockdeluxe, entre otros. Con Lo que desaparece, Ayuso da un paso decisivo hacia la ficción cinematográfica, confirmando su capacidad para trasladar su mirada innovadora y visualmente poderosa al terreno narrativo.