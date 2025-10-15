La Coordinadora de Colectivos Feministas de la provincia celebra su encuentro anual en El Puerto

La Coordinadora de Colectivos Feministas de la Provincia de Cádiz celebrará este sábado 18 de octubre su encuentro anual en el centro cultural Alfonso X El Sabio, en El Puerto de Santa María, una cita que este año adquiere un significado especial al coincidir con el X aniversario de la Asamblea Feminista Las 3 Rosas, colectivo anfitrión y referente en la lucha feminista local.

El encuentro reunirá a compañeras de todos los rincones de la provincia —desde la Bahía hasta la Sierra, la Janda, la Costa Norte y el Campo de Gibraltar— en una jornada de trabajo, debate y acción colectiva. El objetivo: seguir fortaleciendo la coordinación feminista provincial, compartir experiencias de lucha y definir las estrategias comunes para el próximo año.

Durante la jornada se abordarán cuestiones internas de los colectivos y de la propia Coordinadora, así como la planificación de las acciones en torno al 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de las Violencias Machistas, y la definición del eje político de trabajo para 2026, año en el que la Coordinadora cumplirá su décimo aniversario.

Desde su creación hace casi una década ha sido motor fundamental en las movilizaciones del 8 de marzo y del 25 de noviembre, así como en múltiples luchas locales y provinciales por los derechos de las mujeres, las disidencias y los cuidados. La Coordinadora se ha consolidado como un espacio de unión, resistencia y articulación del movimiento feminista en la provincia de Cádiz, tejiendo redes entre pueblos y ciudades para impulsar acciones conjuntas, visibilizar las violencias machistas y exigir políticas reales de igualdad y justicia social.

Desde la coordinadora expresan que “seguimos construyendo feminismos desde abajo, desde la diversidad y la fuerza colectiva. Nos unen las ganas de cambiarlo todo, de transformar nuestras vidas y nuestros territorios”. Además, añaden que “frente al avance de los discursos de odio y los retrocesos en derechos, el feminismo gaditano responde unido, combativo y organizado. Porque sin nosotras no se mueve nada”.

Actualmente, la Coordinadora está integrada por Alas Violeta de Ubrique, Asamblea Ecofeminista de San Roque, Asamblea Feminista de Chiclana, Asamblea Feminista de San Fernando, Asamblea Feminista Las 3 Rosas de El Puerto, Asociación Feminista Kódigo Malva de Chiclana, Café feminista del Campo de Gibraltar, Colectiva Feminista Jarana de Cádiz, Macondo Espacio Creativo y Feminista, Marea Violeta de Jerez, Marea Violeta de Sanlúcar, Marea Violeta del Campo de Gibraltar y la Tertulia Feminista de Arcos.