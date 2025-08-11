Convocadas 15 nuevas plazas y 6 promociones internas para la Policía Local de El Puerto

La Junta de Gobierno Local aprobó el pasado viernes las bases y la convocatoria para la incorporación de quince nuevos agentes a la Policía Local de El Puerto, así como la promoción interna mediante concurso-oposición de seis plazas para reforzar la estructura de Jefatura del cuerpo policial. Estas mismas bases ya fueron aprobadas por la Mesa General del Ayuntamiento a principios del mes de junio.

De las quince plazas para nuevos agentes, doce se adjudicarán a través del sistema de acceso por turno libre y oposición, mientras que las tres restantes serán por movilidad sin ascenso mediante concurso de méritos.

Con esta medida se quiere revitalizar progresivamente la plantilla policial, que durante la última década se había visto reducida debido a las políticas de austeridad.

"El equipo de Gobierno sigue apostando por un servicio público de calidad, reorganizando los efectivos municipales y fomentando la profesionalización, la promoción interna y la mejora continua, con el objetivo de alinear la estructura organizativa del Ayuntamiento a los retos y oportunidades que conlleva ser una Gran Ciudad", señalan desde el Ayuntamiento.

Las plazas ofertadas para promoción interna corresponden a una plaza de inspector, una plaza de subinspector y cuatro plazas de oficial, todas ellas vacantes en la plantilla de personal funcionario incluidas en la Oferta de Empleo Público.

Esta convocatoria se enmarca dentro de la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, y está dirigida al personal funcionario que desea progresar en su carrera profesional dentro del cuerpo policial municipal.

Los agentes que promocionen pasarán a formar parte de una estructura de mando encabezada por el intendente principal David Viñuela. Tras la aprobación en Junta de Gobierno, la convocatoria será publicada próximamente en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y el Boletín Oficial del Estado (BOE).