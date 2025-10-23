Controladores aéreos de 15 nacionalidades se forman en la academia Gate Aviation Training Spain, en El Puerto

Una imagen de la visita a las instalaciones de la empresa.

Desde el pasado mes de marzo funciona en el polígono Las Salinas de El Puerto de Santa María la primera sede en España de la academia de vuelo Gate Aviation Training Spain, una empresa internacional que tiene su sede central en Copenague (Dinamarca) y que cuenta también con instalaciones en Groenlandia y Bosnia.

En la jornada de este jueves se ha organizado una visita a las instalaciones en la que han participado el alcalde portuense, Germán Beardo, el concejal de Fomento, Carmelo Navarro, y otros invitados civiles y militares.

El encargado de dar la bienvenida a los invitados ha sido el director operativo y responsable de Formación de Gate Aviation Training Spain, Miguel Caparrós, quien ha ha explicado que en la academia se forman controladores aéreos de 15 nacionalidades diferentes, en virtud de diferentes convenios y acuerdos suscritos con otros tantos países como Estonia, Malta, Dinamarca, Macedonia, Omán, Irlanda, Goeorgia, Perú o Suecia, entre otros.

En la visita ha estado además presente la directora de operaciones de Gate, Jana Hochmanová, que visita regularmente las instalaciones de El Puerto al tiempo que desempeña su cargo en la sede central de la compañía, en Dinamarca.

Uno de los alumnos, al frente de un simulador.

Toda la plantilla de la academia tiene una experiencia de más de 20 años en el mundo de la aeronáutica. Los alumnos de Gate residen en hoteles portuenses durante su estancia y se integran en la vida cotidiana de la ciudad, con lo que eso supone de movimiento económico.

El edificio en el que se ubica la academia hace esquina y simula una gran torre de control, con todas las prestaciones necesarias para la formación de los alumnos, con 18 puestos para pseudopilotos, tres torres y seis radares de aproximación.

La empresa se encarga también de realizar procesos selectivos de controladores para diversos países, como Kosovo, recientemente, y cuenta además con un centro de evaluación de idiomas ya que en el mundo de la aeronáutica todos los pilotos y controladores del mundo hablan un mismo idioma, el inglés de aviación.

El alcalde portuense aseguró que es "un orgullo para El Puerto estar en el mapa de la formación aeronáutica", añadiendo que "es una oportunidad para el posicionamiento de la ciudad en el mapa internacional, con empleos de calidad y con cualificacion tecnológica".

Tras las palabras de bienvenida y la presentación de la empresa los asistentes pudieron recorrer las instalaciones, visitando varias aulas y los espacios donde se desarrolla la actividad.