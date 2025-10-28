Consulta la programación de Holywins y el concierto de Hakuna en El Puerto

De nuevo una año más El Puerto acogerá una nueva edición de Holywins (que traducido al inglés significa La Santidad vence), la fiesta impulsada desde la Iglesia con la que se intenta contrarrestar la celebración de Halloween. Bajo el lema '¡La gran fiesta de la vida!' desde la Basilica Menor Nuestra Señora de Los Milagros se han programado una serie de actividades gratuitas que se desarrollarán a lo largo de toda la tarde en la Plaza de España.

Actividades previstas para el viernes 31 de octubre:

17:00 horas. Comienzo de la fiesta. El reparto de la merienda será el pistoletazo de salida a Holywins. ¡Los primeros en llegar podrán disfrutar de ella gratis!

18:00 horas. Catequesis sobre la resurrección y reparto de golosinas

18:30 horas. Inicios de talleres, juegos y otras actividades lúdicas. Se contará con también con un castillo hinchable.

20:30 horas. Concierto del grupo Hakuna y adoración al Santísimo.

Durante toda la velada habrá también instalada una barra con precios populares donde se podrá consumir chocolate caliente, dulces típicos y perritos calientes. Igualmente se recuerda a los asistentes que los niños pueden asistir disfrazados de algún santo de la Iglesia Católica. Tal y como recordaba en declaraciones a Diario de Cádiz el párroco de la Prioral, Antonio Sabido, "nosotros los cristianos celebramos la fiesta y la alegría, no exaltamos ni a los muertos vivientes ni al demonio ni a los vampiros".