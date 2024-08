Queda desierto un concurso para adjudicar durante 12 días la vigilancia y el socorrismo en las playas de El Puerto

El secretario general y portavoz socialista, Ángel González, ha informado que este lunes 26 de agosto el equipo de gobierno liderado por Germán Beardo intentó sacar a licitación el servicio de Salvamento y Socorrismo por tan solo 12 días, “haciendo el ridículo, ya que ninguna empresa ha optado a hacerse cargo de las playas, entrando ya en septiembre y por tan sólo 12 días”.

Desde el PSOE han señalado que “a pesar de que el concejal delegado de Playas, Millán Alegre, aseguró que tendríamos contrato de Salvamento y Socorrismo, la realidad ha sido bien distinta”, y recuerdan que “por no tener contrato completo del servicio, El Puerto volvió a perder las banderas azules, ya que al no haberse tramitado la licitación de forma planificada y con antelación, en pleno verano realizaron un contrato menor con unos servicios mínimos por debajo de lo exigido. Un servicio incompleto, con riesgo para los bañistas, como reconocieron los propios socorristas y a lo que hay que sumar la falta de luz en los botiquines y módulos y la nefasta megafonía”.

Ángel González explica que “ahora, acabando ya la temporada, Germán Beardo se ha dado cuenta de que los socorristas son necesarios y ha decidido in extremis sacar a licitación la contratación del servicio, cuando lo tendría que haber tenido todo listo en junio. Y se ha encontrado con que ninguna empresa ha mostrado voluntad en trabajar en las playas de El Puerto en estas condiciones, prácticamente fuera de temporada y tan solo para 12 días”.

"Ante este desastre", los socialistas recuerdan que “fue el propio Beardo quien, pancarta en mano, prometió un amplio servicio de Salvamento y Socorrismo durante seis meses al año, ya que esto redundaría en la seguridad de los portuenses y bañistas aportando un plus de calidad turística”. “Otra mentira más de Beardo, -afirma González-, quien ha solicitado que no espere al próximo verano, que se ponga a trabajar ya y que saque la licitación ya y por 4 años, no por 12 días, incorporando sus promesas de campaña”.