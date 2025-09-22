La comunidad extremeña de El Puerto conmemora a las vírgenes de Guadalupe y Los Milagros

La Casa Cultural Extremeña-Portuense 'El Castúo' ha celebrado este pasado fin de semana una convivencia en las instalaciones del Real Club Náutico. El motivo era festejar de forma conjunta las festividades de la Virgen de Guadalupe, patrona de Extremadura, y la Virgen de los Milagros, Patrona de El Puerto.

La entidad cuenta con medio centenar de socios, aproximadamente, y cuenta con una sede en la avenida Micaela Aramburu. La Casa de Extremadura se creó en la ciudad en 1999, con motivo de la dedicatoria de la Feria de Primavera de aquel año a la Comunidad Autónoma de Extremadura, y desde entonces son numerosos los actos de convivencia que ha organizado.