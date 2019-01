Una niña comparte sus regalos con los más desfavorecidos y entrega sus reyes a Cáritas

En estas fechas en la que se ponen en marcha distintas campañas para recaudar fondos para que ningún niño se quede sin juguetes en el Día de Reyes, un gesto como el de la pequeña Julia tiene un significado especial. Así lo ha destacado el coordinador de Cáritas, Alejandro Güelfo, que ayer se vio “sorprendido grandemente por la reacción de una niña de 11 años, que ha querido donar a la entidad benéfica el importe de los regalos de sus Reyes”.

A la hora de hacer su carta a los Reyes Magos, desde hace años, Julia siempre pide a sus Majestades una ayuda para los niños más desfavorecidos o para auxiliar a personas de escasos recursos que lo necesitan. Los Reyes atendieron su petición y Julia, ni corta ni perezosa, entregó personalmente a Güelfo un sobre con el regalo que sus Majestades de Oriente le habían dejado, en el que escribió: “Para los pobres, con cariño”.

El coordinador de Cáritas se ha mostrado muy agradecido por la iniciativa de la niña, estudiante de 6º de Primaria en el Centro Inglés, que calificó como “un gesto digno de una generación que viene pisando fuerte en lo que a solidaridad se refiere”.

El espíritu solidario de Julia tiene arraigo en su familia, ya que su abuela, Angelines Baz, presidenta de la asociación de Amas de Casa, vivía en el Barrio Alto, era maestra en El Hospitalito y todas las navidades preparaba cajas de comida que hacía llegar a las familias más necesitadas. A semejanza de su abuela, Julia reserva desde hace años parte de su regalo de reyes para los más desfavorecidos, pero no fue hasta ayer que ella en persona hizo entrega del sobre a Cáritas, ya que su madre, María del Mar, ha considerado que era el momento: “Quiero pasarle a Julia el testigo de la educación que yo he recibido. Y de la misma forma que me educó mi madre, quiero enseñar a mi hija a estar pendiente de los demás, en especial de los más necesitados”, explicó a este medio.