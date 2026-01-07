Comienzan en El Puerto las obras de mejora de la pista deportiva de la Barriada Sudamérica

El alcalde, Germán Beardo, acompañado del concejal de Deportes, José Ignacio González, se ha acercado este lunes a la Barriada Sudamérica para supervisar el inicio de las obras de mantenimiento y mejora de la pista deportiva, en cumplimiento del compromiso del Ayuntamiento con la modernización de las instalaciones deportivas en todos los barrios de la ciudad.

Durante la visita, el alcalde ha explicado que estas actuaciones forman parte de un plan integral de mantenimiento, gracias al nuevo contrato con la empresa Eulen, que cuenta con un incremento del 50% en su presupuesto, reforzando así la calidad del servicio que se ofrece a la ciudadanía. “Con estas obras cumplimos nuestro compromiso de garantizar que todos los barrios cuenten con instalaciones deportivas seguras, funcionales y modernas”, subrayó Germán Beardo.

El alcalde ha destacado que el objetivo es asegurar el correcto funcionamiento y conservación de todas las infraestructuras deportivas municipales, comenzando por aquellas que requieren mayores reformas. En Sudamérica, las primeras actuaciones se centran en la pintura -que han comenzado por los vestuarios-, para continuar por las gradas, las porterías, el muro de cerramiento, la limpieza de canaletas y otras mejoras generales.

Una vez finalicen estos trabajos, los equipos se trasladarán a la pista deportiva de Pinillo Chico, donde también se acometerán las obras necesarias para su puesta a punto. Además, a lo largo de este año se procederá a pintar el suelo de todas las pistas deportivas municipales, garantizando su óptima conservación y un uso seguro para los vecinos.

El alcalde reafirmó que estas actuaciones reflejan la firme apuesta del Ayuntamiento por el deporte como motor de salud, cohesión social y calidad de vida, atendiendo al crecimiento del municipio y a la creciente demanda de espacios para la práctica deportiva en todos los barrios. “Nuestro objetivo es que cada vecino pueda disfrutar de instalaciones deportivas de primera, bien mantenidas y accesibles, porque invertir en deporte es invertir en bienestar y salud”, concluyó Beardo.

El contrato de mantenimiento abarca instalaciones como el Campo de Fútbol El Juncal, el Campo de Fútbol del Poblado de Doña Blanca, las pistas polideportivas cubiertas Jóvenes Portuenses y Angelita Alta, así como las pistas al aire libre de Blandino Lara, José García Sanz–El Tomillar, Las Nieves, Los Milagros, Cruyff Court Joaquín Sánchez, Pinar Hondo, Pinillo Chico, Ramón Ruiz, Sudamérica, Valdelagrana, Los Madrileños y la del propio Poblado de Doña Blanca.