Comienzan a instalarse los nuevos contenedores de basuras en El Puerto

Dos de los nuevos contenedores instalados en el centro de la ciudad.

El Ayuntamiento de El Puerto ha comenzado esta semana la renovación integral de los contenedores de basura la ciudad, una actuación enmarcada dentro del nuevo contrato de limpieza y recogida de residuos que entró en vigor el pasado mes de febrero.

La instalación ha arrancado en el centro histórico y se extenderá progresivamente en los próximos días a todos los barrios y urbanizaciones. Este lunes se han colocado los primeros nuevos contenedores en las calles Espelete, Ganado, Pedro de Villa y en la plaza José Lucas Morillo.

En esta primera fase se han recepcionado 161 contenedores de carga trasera; 1.131 contenedores de carga lateral y 112 contenedores de carga bilateral.

Todos los nuevos equipos están fabricados con materiales reciclados, muchos de ellos incorporan sistemas de compactación para evitar desbordamientos y han sido diseñados con modelos adaptados a personas con movilidad reducida, cumpliendo con criterios de accesibilidad y sostenibilidad.

Cabe recordar que el alcalde, Germán Beardo, viajó a Galicia el pasado mes de abril para elegir personalmente el modelo de los nuevos contenedores.

“Este contrato cumple con el compromiso de dotar a El Puerto de un servicio moderno, eficiente y respetuoso con el medioambiente, mejorando la imagen de la ciudad y la calidad de vida de todos los portuenses”, ha asegurado Beardo, quien ha destacado el comienzo de esta renovación como "una muestra clara de que se están cumpliendo las responsabilidades adquiridas con los vecinos".

El nuevo contrato de limpieza contempla además importantes avances en materia laboral y social. Se ha firmado un convenio colectivo que implica un incremento del 11 % en el salario medio de los trabajadores, garantizando condiciones más justas y dignas para quienes prestan este servicio esencial. Asimismo, se incluye la incorporación de personas con diversidad funcional a través del programa FCC Equal, promoviendo así la inclusión social y la igualdad de oportunidades.

El servicio continuará ampliándose hasta febrero de 2026 bajo el lema 'El Puerto limpio, una Gran Ciudad'.