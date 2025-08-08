Comienza la 12º edición del 'Festival 4Lunas' en Los Toruños

Desde mañana hasta el próximo sábado 30 de agosto la Casa de Los Toruños acogerá una nueva edición del Festival 4Lunas.

En esta ocasión los encargados de estrenar este ciclo de conciertos será el dúo gaditano El Huerto a Ataecina donde se fusiona flamenco con pop. No obstante ellos no serán los únicos ya que el resto de sábados de agosto se contará también con las actuaciones de otros artistas como El aullido del Getxo (sábado 16), Germán Morales (sábado 23) y Garrett & band (sábado 30).

Todos los conciertos comenzarán a las 22:00 horas en la patio de la Casa de Los Toruños. La entrada será gratuita hasta completar aforo.