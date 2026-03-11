El colegio portuense Safa-San Luis se corona campeón del Torneo de Debate de la Junta de Andalucía en su fase provincial

El equipo de debate del centro Safa San Luis se ha proclamado ganador del prestigioso V Torneo de Debate Educativo de Andalucía en su fase provincial, convocado por la Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado perteneciente a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía. Tras una jornada de intensa competición, los alumnos han demostrado una capacidad dialéctica y una madurez argumentativa excepcionales tanto en español como en inglés y ello los ha llevado a lo más alto del podio, habiendo resultado ganadores en las dos modalidades de lengua.

El centro lleva meses preparando el torneo y ha tenido como dinamizador principal a David Vichi, cuya labor de coordinación ha sido fundamental para alcanzar este éxito. Los alumnos han contado además con el apoyo y la guía constante de los profesores acompañantes Miguel Armillas, Rosa Santiago, Natalia González y Adela Miranda.

Los alumnos que han representado al centro son Basilio Uviñas, Vega Dorado, Juan Mario Ramos y Paula Herrero (2.º de Bachillerato) y Francisco Javier García de Quirós, Alba Guzmán, Juan Manuel Márquez y Lola Guerrero (1º de Bachillerato).

Durante la clausura del evento, los galardones fueron entregados por el delegado territorial de Desarrollo Educativo, Formación Profesional y Universidad en Cádiz, José Ángel Aparicio, quien destacó el alto nivel de los participantes y la importancia de estas iniciativas para el desarrollo de las competencias comunicativas en los jóvenes.