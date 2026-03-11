El PSOE de El Puerto abre un servicio de ayuda a las familias para la escolarización

El PSOE de El Puerto ha abierto un servicio de asesoramiento para las familias para el proceso de escolarización en Infantil y Primaria, plazo que ya se encuentra abierto hasta el próximo día 31 de marzo en los centros escolares de la ciudad.

Como ha explicado el secretario general, Ángel González, “aquellas familias que lo deseen podrán ponerse en contacto con nosotros a través de los canales establecidos para ello y concertar una cita con nuestra secretaria de Educación, la compañera Mª Eugenia Guareño, quien les atenderá de manera presencial para resolver sus dudas en el proceso”.

González sostiene que “nuestro objetivo es ser útiles y poder ayudar a las familias que ahora se encuentran en este proceso, que tantas dudas suscita, al tiempo que queremos facilitar la tramitación ayudando a que sea más llevadero. No debemos olvidar que se trata del inicio de la escolarización de nuestros niños y niñas y, a menudo, las familias se enfrentan a un procedimiento desconocido, donde se valora por encima de todo el bienestar de los pequeños y su futuro escolar”.

Quienes deseen hacer uso de este servicio pueden contactar por correo electrónico a la dirección psoeelpuerto@psoeelpuerto.es o por WhatsApp al número 697 298 895, y desde la agrupación socialista se concertará cita previa.