El Club Taekwondo Baekho obtiene la autorización para impartir kumdo en El Puerto

El concejal de Deportes, José Ignacio González Nieto, ha acompañado al Club Taekwondo Baekho en la actividad 'Un kumdo para todos', iniciativa organizada por la institución, fundada el pasado año, en su sede, en Conde de Guevara, 14, donde desarrollan varias citas a lo largo del año.

González Nieto ha felicitado a los tres socios que se encuentran al frente del club, José Antonio Rodríguez, Carolina Soto y Daniel Morales, por la organización de un encuentro impartido por el director técnico general de kumdo en Andalucía y técnico nacional Marco Antonio Ortiz, al que han asistido una treintena de practicantes de kumdo llegados de todas partes de Andalucía. El edil destaca el interés de este seminario, abierto también para personas que deseaban iniciarse en esta modalidad deportiva, y el hecho de que la Federación Andaluza de Taekwondo ha procedido, a partir del mismo, a autorizar al Club Taekwondo Baekho para impartir kumdo en nuestra ciudad. Por su parte, el club ha entregado al edil sendos diplomas, agradeciendo su colaboración y la del Ayuntamiento.

José Antonio Rodríguez afirma que el kumdo es un arte marcial coreano moderno, conocido como "el camino del sable", centrado en la esgrima con sable para el desarrollo físico y mental. Derivado de la influencia coreana, se diferencia del Kendo por movimientos más circulares, saltos y el uso del sable a una o dos manos. Se practica con sable de madera y con katana.

Rodríguez indica que las personas interesadas en formarse en esta disciplina pueden contactar con el teléfono 674 64 05 87.