El Club Náutico de El Puerto acoge la presentación del libro 'Mi vida deportiva', de Luis Soriano

Ediciones El Boletín presenta su última producción literaria, en esta ocasión una autobiografía de un deportista portuense, que desde sus orígenes humildes supo adoptar el deporte como una actividad esencial en su vida y que no ha abandonado, en sus 82 años de existencia, llevando con orgullo la bandera de El Puerto por un sin fin de escenarios deportivos.

Luis Soriano Gómez nació el 21 de abril de 1944, en plena II Guerra Mundial, en la Casa de la Aduana, hijo de Manuel Soriano Martín, natural de La Línea y de Carmen Gómez Mesegué, de El Puerto. Es el octavo de diez hermanos.

La portada del libro que se presenta este viernes.

Empezó su educación en la escuelita de la señorita Carmen en la calle San Bartolomé, pasando luego al colegio de la Plaza del Polvorista y al de Don Juan ‘el Cojo’ en la calle San Sebastián y por último el Instituto Laboral.

Desde muy pequeño, e influenciado por su hermano Manolo, empezó a jugar al fútbol en la Plaza del Polvorista y formó parte del equipo del Frente de Juventudes y del San Eloy Juvenil (Jerez de la Frontera). En la temporada 1960-61 entra a formar parte del primer equipo juvenil del Racing. Fue también seleccionado por la Federación Gaditana para formar parte de su selección. Toda la vida ha jugado de centro izquierda.

En la temporada 1962-63 ficha en el primer equipo del Racing. Después, fichó por el Balón de Cádiz, el Puerto Real C.F. y fue traspasado al Málaga C.F. la temporada 1968-69. Al terminar la temporada de 1973 ‘colgó las botas’ como profesional, dedicándose al negocio familiar de exportación de pescados. En sus ratos de ocio participaba en partidos de veteranos como el Tritón de Cádiz.

Formó parte de la entidad rojiblanca, ocupando el puesto de delegado de campo. En época reciente, con el Racing a punto de cumplir sus bodas de diamante, se ocupó en organizar dicho evento, dadas las maltrechas arcas del club.

En la actualidad, sus aficiones deportivas van por otros derroteros: el pádel y el tenis. En tenis formó parte del equipo de veteranos del Club Náutico de El Puerto, llegando a quedar subcampeones de Andalucía durante dos años.

Luis Soriano fue el primer jugador nacido en El Puerto que fue traspasado a un equipo de futbol de Primera División.

El acto, que será este viernes 12 de septiembre, a las 19:30 horas en el Club Náutico, estará abierto al publico en general y el autor firmará ejemplares de la obra a las personas que la adquieran durante el mismo y estén interesadas.