La Cinemateca de El Puerto continúa este jueves con la proyección del clásico francés 'A nuestros amores'

Este jueves 27 de noviembre, a las 20:00 horas, continuará la programación de la Cinemateca en los Cines Artesiete Bahía Platinum con la proyección del clásico francés de los años ochenta 'A nuestros amores', dirigido por Maurice Pialat.

La Cinemateca rinde homenaje a esta obra maestra coincidiendo con el centenario del nacimiento de Pialat, figura clave del cine europeo contemporáneo. El origen de la película se remonta al momento en que la joven Sandrine Bonnaire acompañó a su hermana a un casting. El director, impresionado por su presencia, decidió rodar con ella una película que acabaría convirtiéndose en 'A nuestros amores'. En ella, Bonnaire interpreta a Suzanne, una adolescente de 15 años que inicia un intenso y complejo despertar sentimental.

La cinta narra cómo Suzanne descubre que es más fácil tener sexo que amar, cambiando frecuentemente de pareja para escapar de un conflictivo entorno familiar, hasta que conoce a Jacques, encuentro que marcará un punto de inflexión en su vida emocional.

Pialat, pintor antes que cineasta, dejó esa huella artística en toda su filmografía, perceptible en la composición de los planos, la búsqueda de texturas y el contraste entre luz y sombra. Su mirada directa y desnuda convirtió cada escena en un retrato áspero y profundamente humano. Retratista social por excelencia, supo capturar la dureza y la verdad de la vida cotidiana sin embellecimientos.

La película se proyectará en versión original en francés con subtítulos en castellano y la entrada será gratuita para los primeros 70 espectadores que recojan su invitación individual en el vestíbulo del cine desde 30 minutos antes del inicio de la proyección. Se entregará una única invitación por persona.