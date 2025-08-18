El Cine de Verano de El Puerto continúa este martes con la proyección de 'El Amor es el Demonio'

Este martes 19 de agosto, a las 22:00 horas, continuará el ciclo de Cine de Verano en el Patio del Edificio El Hospitalito con la penúltima entrega de la programación: 'El Amor es el Demonio. Estudio para un retrato de Francis Bacon, dirigida por John Maybury (Reino Unido, 1998).

Este largometraje, de 87 minutos de duración, se proyectará en versión original en inglés con subtítulos en español. La entrada es libre hasta completar el aforo.

La película ofrece una intensa mirada a un fragmento de la vida del pintor británico Francis Bacon, centrada en su tormentosa relación con George Dyer, su amante y modelo. Ambientada en el Londres de los años 60 y 70, la cinta refleja un universo artístico y personal marcado por la genialidad, el deseo, la autodestrucción y la complejidad emocional.

El film comienza en 1971, durante la retrospectiva de Bacon en el Grand Palais de París, donde su éxito contrasta con el trágico destino de Dyer, sumido en un entorno de excesos. “El Amor es el Demonio” se adentra así en la pasión y el dolor de una relación marcada por la dependencia emocional, enmarcada en el ambiente decadente y bohemio del Soho londinense de la época.

Su director, John Maybury, nacido en Londres en 1958, es reconocido por su estilo visual audaz y provocador. Entre sus trabajos más destacados figuran, además de esta obra, 'Remembrance of Things Fast: True Stories Visual Lies' (1994) y 'The Jacket' (2005).

El ciclo de Cine de Verano finalizará la próxima semana con la proyección de la obra maestra 'Andrei Rublev', del cineasta ruso Andrei Tarkovsky.