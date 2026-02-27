El centro penitenciario Puerto III organiza la primera Carrera Popular

Con motivo de la festividad de la comunidad autónoma andaluza, el centro penitenciario Puerto III ha organizado la primera Carrera Popular 'Día de Andalucía'. Esta competición tiene como objetivo la promoción de hábitos saludables de vida y de fomento del deporte y sus valores (convivencia, respeto, esfuerzo personal, resiliencia, trabajo en equipo…) como instrumento de intervención terapéutica.

Los participantes de la carrera, amenizada por Salvador Garcia, speaker de reconocida profesionalidad, recorrieron una distancia de dos kilómetros dentro del recinto penitenciario, demostrando un verdadero compromiso con la actividad física.

El evento ha contado con la colaboración del Ayuntamiento portuense y la Diputación Provincial de Cádiz. Ambas entidades han facilitado los recursos necesarios para la organización de la carrera. Así mismo, el concejal de Juventud y Deporte de El Puerto, José Ignacio González, y el técnico Alejandro Galán estuvieron presentes, y pudieron disfrutar de la competición y el ambiente de la misma junto a los responsables del centro penitenciario y sus profesionales.

La carrera popular supone un paso más en la lucha por la reinserción y la rehabilitación de los internos.