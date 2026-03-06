Sobre el centro de adultos de El Puerto: Aprender

Elaboración de una pancarta dentro de las protestas por el mal estado del centro.

¡Cómo pude vivir sin saber esto!

Educación permanente.

Emoción por el conocimiento.

Ser más libre porque se es más fuerte.

Aprender, aprender, aprender es…

Conseguir ser música en vez de ser ruido,

un puente con barandas de acero,

la estela de un cometa que no se extingue nunca,

un camino bordeado de árboles.

Es… una línea que prolonga la vida, que más que vida, hasta entonces, fue inercia;

que más que inercia, quizás, tan solo fue vasija…

y esa vasija, por el aprendizaje, se ha llenado de luz.

Ha sido

como volver a ver después de una ceguera transitoria,

como beber el agua de una fuente tras una travesía por el desierto.

Cómo dejar de ser piedra, para ser sentimiento;

como no ser yo espejo, para ser una imagen.

Volverme mariposa, después de ser gusano.

Llegar a la palabra, en lugar de al silencio.

Es… como lograr ser baúl en vez de ser carpeta.

Y la risa, que estaba de viaje, acabó instalándose en mi casa.

Y yo, que no tenía pretensiones, acabé siendo tan ambiciosa que soñé ser parte de la

felicidad de otros.

Tan ambiciosa, tan ambiciosa fui que aprendiendo, aprendiendo… aprendí a ser feliz.