CCOO se suma a las denuncias por el servicio de Ayuda a Domicilio en El Puerto

Tras la reciente denuncia de UGT y Adelante El Puerto, el sindicato Comisones Obreras (CCOO) también ha dado a conocer que desde que la empresa Óbolo asumió el servicio de Ayuda a Domicilio en mayo de 2024, "las trabajadoras venimos sufriendo graves problemas con las nóminas. Mes tras mes se producen recortes injustificados: algunas compañeras han visto cómo su salario se ha reducido a más de la mitad, otras ni siquiera han cobrado. Nos vemos obligadas a reclamar continuamente estas incidencias y a esperar indefinidamente su resolución. La situación es desesperante", aseguran.

Hasta la fecha, se han presentado más de 20 denuncias ante la Inspección de Trabajo, debido a los numerosos incumplimientos de la empresa, que incluyen nóminas sin transparencia en los conceptos y con errores constantes; falta de abono correcto de trienios; no hay actualización del kilometraje; problemas en el cálculo de las prestaciones durante las bajas médicas; ausencia de cursos de prevención de riesgos laborales para nuevas contrataciones; incumplimiento en la oferta de cursos de formación; liquidaciones incorrectas o directamente no abonadas..."

A todo esto se suma, según explican desde el sindicato, que "no se han abonado los atrasos del 3% correspondientes a la subida salarial anual, que deberían haberse aplicado en la última nómina. Además, ni siquiera hemos recibido aún la nómina del mes anterior, lo que nos impide verificar si los pagos efectuados son correctos. Las trabajadoras no sabemos si vamos a cobrar, ni cuánto vamos a cobrar, ni si lo haremos en plazo. Esta situación es insostenible y exigimos soluciones inmediatas", insisten.

También denuncian que "la comunicación con la empresa tanto por vía telefónica cómo por correo tampoco es muy factible, ya que o no contestan o solo lo hacen después de insistir mucho".

CCOO asegura que seguirá denunciando "todos y cada uno de estos incumplimientos hasta que se garantice el respeto a los derechos laborales de las trabajadoras".