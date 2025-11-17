Catalina Santos, Rosa Robles y María Correa reciben la distinción de 'Familia del Mar 2025' de la Hermandad del Carmen en El Puerto

La Hermandad del Carmen ha celebrado este pasado fin de semana el Día de la Familia del Mar en la Parroquia del Carmen y San Marcos.

El domingo se celebró la tradicional eucaristía en honor a la Familia del Mar, organizada por la Ilustre y Venerable Hermandad de Nuestra Señora del Carmen, una cita que la corporación mantiene desde la década de los setenta y que se ha convertido en un encuentro ineludible para muchas familias portuenses vinculadas al mundo marinero.

La Parroquia del Carmen y San Marcos acogió el acto, en el que estuvieron presentes la junta de gobierno de la hermandad, encabezada por Mar Vázquez, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de El Puerto, Javier Bello, en representación del equipo de Gobierno, así como un numeroso grupo de portuenses que no quisieron faltar a esta emotiva celebración en homenaje a la gente del mar de El Puerto.

Este año, por primera vez en la historia de este reconocimiento, fueron tres mujeres las homenajeadas con la distinción de Familia del Mar: Catalina Santos, Rosa Robles y María Correa. Las tres han estado profundamente ligadas al mundo pesquero, al ser viudas de marineros, destacando además por su entrega a la Hermandad del Carmen desde muy jóvenes, desempeñando diversas responsabilidades, incluso como miembros de su Junta de Gobierno.

El acto estuvo conducido por Pedro Payán, quien recordó la importancia del compromiso de los hermanos y del legado de un sector pesquero “a veces denostado por el paso del tiempo, pero siempre cargado de valores humanos”. En su intervención, subrayó el papel fundamental de las mujeres de los marineros, auténtico sostén y verdadero pilar silencioso de la vida marinera. Mujeres que, desde la incertidumbre de cada salida a la mar hasta la fortaleza con la que han mantenido unidas a sus casas, representan un matriarcado que ha sostenido durante generaciones la economía, la tradición y la fe de la comunidad portuense. Payán destacó que, sin su templanza, su capacidad de sacrificio y su profunda devoción, la historia del mar en El Puerto no podría entenderse en su totalidad.

Para clausurar el acto, Bello destacó “la importancia de mantener vivas nuestras tradiciones, porque son las que enmarcan la identidad de una ciudad como la nuestra, tan ligada históricamente al sector pesquero y al amor por la Virgen del Carmen, una de las grandes devociones de El Puerto”.

La jornada concluyó con un encuentro de convivencia en el patio de la propia parroquia, donde hermanos y devotos compartieron recuerdos, anécdotas y vivencias, reviviendo épocas pasadas gracias a los testimonios de quienes han sido protagonistas de la historia viva de la mar en la ciudad.