Los caseteros de la Feria de El Puerto se reúnen con el alcalde para tratar de aclarar sus dudas sobre el montaje del recinto

Numerosos titulares de casetas de la Feria de Primavera asistieron en la tarde del miércoles a la reunión convocada por el Ayuntamiento en el edifico San Luis, a la que acudieron el alcalde, Germán Beardo, el concejal de Fiestas, David Calleja, una arquitecta de la empresa concesionaria del montaje y un cargo de confianza municipal.

En el encuentro los caseteros querían resolver algunas de las numerosas dudas que tenían sobre el montaje de este año, tras la adjudicación del contrato a una nueva empresa que montará la Feria por primera vez. Los trabajos comenzaron hace ya unas semanas y van bastante avanzados, aunque se habían planteado una serie de dudas sobre el nuevo procedimiento, que presenta algunos cambios con respecto a los años anteriores, por ejemplo el uso de nuevos materiales más modernos, como el aluminio.

Una de las principales dudas de los caseteros era la posibilidad de colocar entre caseta y caseta una chapa doble de separación, con anverdso y reverso en cada caseta, tal y como se venía haciendo y así lo recoge además el pliego de condiciones, aunque según se dijo en la reunión de momento solo se va a poner una chapa, lo que no convence a los caseteros ya que podrían producirse problemas de ruidos entre una caseta y otra, aunque es algo que está aún por determinar.

La Feria de este año tendrá sin duda una estética diferente, ya que el montaje de las casetas se plantea más bien a modo de carpas, prescindiéndose de las tradicionales pañoletas de madera de las casetas, que serán sustituidas por vinilos de pvc con el rótulo de cada entidad.

También se habló en el encuentro de la rebaja de la tasa de montaje, que será del 50%, aunque de momento no se sabe qué número de casetas tendrá la Feria de este año, aunque ya se ha cerrado el plazo de presentación de solicitudes.

Otra de las cuestiones planteadas por los caseteros fue la posibilidad de no tener que depositar fianza para el montaje, ya que no se han devuelto las fianzas del año pasado, una devolución que siempre arrastra un enorme retraso.