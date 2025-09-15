‘La Casa de Muñecas de Gabby’ llega a El Paseo

El Paseo celebra la Vuelta al Cole con un evento muy especial los días 19 y 20 de septiembre. Con motivo del lanzamiento de la película ‘La Casa de Muñecas de Gabby’ el 17 de octubre en cines, el centro comercial se transformará en un espacio interactivo, donde los más pequeños y sus familias podrán disfrutar de una atmósfera divertida y mágica con actividades creativas, talleres de maquillaje, sesiones de baile, juego libre y encuentros con los personajes más queridos de la película.

Los talleres se celebrarán el viernes 19 y el sábado 20 en horario ininterrumpido de 12.00h a 20.00 horas, mientras que el esperado Meet & Greet con Gabby tendrá lugar ambos días en diferentes sesiones: 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 y 19.30 horas. Todas las actividades se desarrollarán en el espacio situado junto a la tienda Kiabi, dentro del propio centro comercial El Paseo.

La gerente del centro comercial, Sandra Fernández Garrido, ha destacado la importancia de esta iniciativa como parte de la programación familiar del centro: “Queremos que El Paseo siga siendo un punto de encuentro para las familias, un espacio en el que no solo se viene a comprar, sino también a compartir experiencias únicas. Con esta actividad damos la bienvenida al nuevo curso escolar acompañados de un personaje que los niños adoran”