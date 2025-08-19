La Casa de las Cadenas, en El Puerto, se convertirá en un residencial de alquiler de larga duración

El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, acompañado de la teniente de alcalde de Ordenación, Planificación Urbana y Centro Histórico, Danuxia Enciso, y el consejero delegado de Suvipuerto, Antonio Jesús Ruiz, ha visitado este martes la Casa de las Cadenas, en la avenida Micaela Aramburu, junto a sus nuevos propietarios, la promotora sevillana Metrópolis Proyectos Inmobiliarios, que será la encargada de darle un nuevo uso al edificio.

Beardo ha destacado que "en 2020 exigimos a las entidades bancarias que actuaran sobre sus propiedades. Gracias a esa firmeza, remitiendo órdenes de ejecución, la Casa de las Cadenas, declarada Bien de Interés Cultural, pudo ser rehabilitada y se reforzó la seguridad de toda su estructura, tanto en fachadas como en elementos interiores y exteriores, evitando así el deterioro y el expolio que venía sufriendo; abriendo así la posibilidad de nuevos proyectos urbanísticos importantes para la ciudad de El Puerto, en una de las zonas que mayor auge tuvo en la época de Cargadores a Indias. Hoy podemos anunciar con orgullo que la Casa de las Cadenas inicia un nuevo futuro, que supone un paso más en la revitalización de nuestro casco histórico, en paralelo a otros proyectos como la recuperación de la Casa de Roque Aguado, adquirida por Suvipuerto para vivienda pública”, subraya el alcalde, y añadee que “celebramos que esta joya patrimonial no solo está protegida, sino que tendrá un nuevo uso residencial que devolverá la actividad al corazón de nuestro casco histórico”.

El inmueble, que data de finales del siglo XVII y cuenta con unos 2.000 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, volverá a la vida con un proyecto residencial innovador: alrededor de 35 viviendas en formato flexliving (alquiler residencial flexible, pensado para familias, sin relación con apartamentos turísticos).

La Casa de las Cadenas, también conocida como la Casa Palacio de Vizarrón, familia dedicada al comercio con ultramar a finales del siglo XVII, cuando El Puerto era parte fundamental en la historia hispanoamericana, es un ejemplo claro de la tipología de casas palacio de Cargadores a Indias, que en su estructura aún permite vislumbrar el auge y abolengo de la época, destacando por sus importantes dimensiones ya que además de vivienda eran almacén y oficina de sus moradores, cuya actividad se centraba en el comercio con América.

Esta Casa Palacio también albergó a Felipe V e Isabel de Farnesio en sus viajes a El Puerto, en la etapa 1723-1733, época en la que tenían su residencia establecida en Sevilla. De ahí la denominación de Casa de Las Cadenas, que conmemora el haber sido la residencia elegida de los reyes, con unas cadenas de hierro existentes en el patio.

Metrópolis Proyectos Inmobiliarios ya estudia nuevas inversiones en El Puerto, lo que demuestra “la confianza que despierta nuestra ciudad entre empresas que apuestan por el centro histórico y por proyectos de dinamización que generan vida, empleo y oportunidades”.