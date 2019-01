"Mi cartel es divertido, colorista, con mucho volumen y mucha luz"

Este sábado, día 26, se presenta en el auditorio Monasterio de San Miguel el cartel que anunciará el Carnaval de El Puerto 2019, obra del ilustrador y diseñador Cristóbal Aguiló Domínguez. El cartel ha sido el ganador del concurso público convocado para anunciar la fiesta, que se celebra este año del 3 al 10 de marzo, y su presentación comienza a las 20:00 horas, en dicho auditorio de la calle Larga.

Este periódico ha podido hablar con el autor del cartel, que, según confirmó, no podrá estar presente en el acto de mañana. Cristóbal Aguiló tiene su estudio en Alcantarilla, Cartagena, y ha ganado numerosos premios de carteles de carnaval, ya que como profesional dedicado al mundo del diseño con empresa propia se presenta a numerosos certámenes, habiendo conseguido en más de un centenar de ocasiones que sus obras anuncien los carnavales en numerosas ciudades, entre ellas este año 2019 en el carnaval colombino de Huelva, el de Punta Umbría 2017, o en Las Palmas de Gran Canaria, Alicante y Cartagena.

Cristóbal Aguiló hizo los estudios de Artes Aplicadas en Valencia, especializándose posteriormente en el mundo de la cartelería. Varios carteles anunciadores de fallas valencianas llevan igualmente su firma. El cartel anunciador de El Puerto fue elegido por un jurado cualificado, formado en su mayor parte por técnicos de las áreas de Cultura, Patrimonio y Fiestas.

A falta de conocer la obra original, el autor adelantó algunos detalles del cartel que anunciará el Carnaval. En primer lugar, reconoció que no conoce personalmente esta fiesta de El Puerto, "he estado en la ciudad de vacaciones, pero no en Carnaval", admite. No obstante, no considerara este aspecto algo imprescindible para poder ejecutar un buen cartel anunciador, sobre todo después de haber diseñado una obra con un estilo personal y novedoso, que lleva el sello de su taller de diseño gráfico y está convencido de que gustará.

Sin desvelar en detalle como es la obra en sí, afirma que es un cartel "muy divertido, colorista, con mucho volumen y mucha luz". En cuanto a su temática, el cartel anunciador del Carnaval portuense se puede calificar como "una escena marinera", y representa a un grupo de gente disfrazada a bordo de una embarcación "muy peculiar, muy colorista y con mucho dinamismo".

El cartel contiene algún guiño a la ciudad, o más bien a un edificio como es el faro de Puerto Sherry. Pese a que se sale del concepto de un cartel al uso, el autor lo define como una obra muy profesional. "Para vender un Carnaval no necesitamos sacar nada del pueblo", afirma convencido. En este sentido critica que a veces los concursos de carteles "se convierten en una competición a ver quién pone más elementos de la ciudad representada. Yo no considero que haga falta, porque el nombre de la ciudad ya aparece en las letras en grande. Un cartel de Carnaval tiene que ser divertido, y que se vea la escena y haga gracia", sentencia. Y lo dice con una trayectoria de 30 años de trabajo a sus espaldas.

Cabe recordar que además del cartel, ya se conoce el nombre del pregonero de la fiesta, que será Iván Romero Castellón, que ofrecerá el pregón el 9 de marzo, y el del Personaje Entrañable, que ha correspondido a Juan Carlos Sara Moreno, elegidos por el Consejo Municipal del Carnaval.

Al acto de presentación del cartel se espera la asistencia del alcalde, David de la Encina, de la concejala de Fiestas, Ana María Arias, así como de otros miembros del equipo de Gobierno y de la Corporación, además de representantes del mundo del Carnaval.