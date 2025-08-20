‘Carolina Durante’ y el final del túnel

No hay luz sin oscuridad. Y quizás ahí, en el contraste, es donde se encuentra el sentido de la vida, especialmente en estos tiempos de tonalidades grisáceas donde no se adivina aún de qué color vendrá el futuro. Época de incertidumbre, de inconformismo y rabia; etapa insegura y desasosegada donde, a pesar del túnel por el que atraviesa esta era, aún se aguarda cobardemente la esperanza de que al final todo salga bien. Este ciclo vital tiene banda sonora: Carolina Durante y Alcalá Norte, quienes estuvieron el martes pasado en Cabaret Festival en la Plaza de Toros de El Puerto.

La jornada comenzó pronto, a las 19:30 horas, con la apertura de puertas y la actuación de Dani del Lío, un Dj que nos recuerda que cualquier tiempo pasado fue mejor. Nada como escuchar esos éxitos que llevan directos a la infancia, incluso a la universidad, a aquellos días en los que apenas había preocupaciones, con artistas como Alaska, Lori Meyers o Viva Suecia. A medida que iban sonando los temas el ruedo de la plaza se iba llenando, hasta que le tocó el turno a Alcalá Norte, el grupo madrileño formado por Álvaro Rivas (voz), Juan Pablo Juliá Ciarelli (guitarra), Jaime Barbosa (batería), Pablo Mendoza (guitarra), Pablo ‘Admin’ (bajo) y Laura de Diego (teclados) que desde hace unos años están agotando todas las entradas de los festivales. Entre rock, reminiscencias de la movida madrileña y un leve eco de Joy Division, los madrileños fueron calentando motores con canciones como La Calle Elfo, El Guerrero Marroquí, El Rey de los Judíos, Supermán (¡y cómo no!) su gran éxito La Vida Cañón con el que pusieron fin a más de una hora de concierto. Se lo pasaron bien y disfrutaron naturalmente, mostrándose en todo momento cercanos a su público e incluso cantando con una prótesis en alto que alguien le arrojó desde el público (seguro que algún fan incondicional vio cumplido su sueño). Entre lo irreverente y el esparcimiento, buscando siempre el punto medio. Ahí radicó la cuestión.

Momento de la actuación del Dj Dani del Lío. / Cabaret Festival.

Poco más tarde de las 22:45 horas, tras otro pase del Dj Dani del Lío, llegó el momento que todos estaban esperando. De repente la puerta del ascensor se abrió y por el hueco aparecieron Diego Ibáñez (vocalista), Martín Vallhonrat (bajo), Juan Pedrayes (batería) y Mario del Valle (guitarra) . El escenario se había convertido en una oficina, con mesas, sillas, lámparas, persianas (bandera de Palestina incluida). Después de una tarde entera de calentamiento musical el público estaba entregado. Y aquello ya no lo paraba nadie. Durante la hora y media que duró el concierto la garganta de Ibáñez arañó las letras y notas de más de 20 temas en los que quedó reflejado el sentir y el descontento generalizado; el inconformismo de una generación que “lo ha tenido todo”, pero que nunca llegará a conseguir ni tan siquiera la mitad de lo que han alcanzado sus padres; la generación más preparada que debe defenderse de la precariedad laboral y que ve imposible independizarse; la generación que se ha atrevido a hablar de salud mental; la generación que no entiende por qué al otro lado del mundo un pueblo famélico muere bombardeado mientras busca algo que comer. “Odio no pasarlo bien. ¿No odiáis no pasarlo bien?”, preguntaba Ibáñez quien se atrevió con el tema Cayetano. Toda una declaración de intenciones. “Todos mi amigos se llaman Cayetano/Ibiza, Marbella, todos gaditanos”

El vocalista de ‘Carolina Durante’, Diego Ibáñez, durante la actuación. / Cabaret Festival.

Porque aunque tengamos 30 años, perdamos el brillo y haya días en que no sintamos nada estamos seguro de que Dios tiene planes para nosotros; de lo contrario sería un feo gesto hacernos pasar por esto, porque la banda sonora de nuestras vidas suena mejor que piensas, porque fuera hay cosas preciosas: hamburguesas, el fútbol, las madres. Porque los amigos siempre suman más que los demonios. Y al final del túnel siempre se ve la luz.