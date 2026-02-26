Las Carmelitas conmemora el Bicentenario de la Congregación Vedruna con una procesión histórica

Una imagen de la procesión que ha recorrido las calles este jueves.

Este jueves se ha celebrado el 200 aniversario de la fundación de la Congregación de las Hermanas Carmelitas de la Caridad Vedruna con una jornada profundamente significativa que ha unido fe, historia e identidad en el corazón de la ciudad.

La conmemoración comenzó a las 9:30 horas con la salida del cortejo procesional desde la capilla del colegio, portando la imagen de Santa Joaquina de Vedruna, fundadora de la Congregación. La procesión recorrió las calles Santo Domingo, Pagador y Plaza de España, acompañada por alumnado, profesorado y numerosas familias que quisieron sumarse a este momento tan especial.

Los estudiantes, desde 3º de Primaria hasta 4º de ESO y CFGB, participaron activamente incorporándose al cortejo de forma organizada y acompañados por sus tutores. El alumnado de Infantil y primer ciclo de Primaria presenció el paso de la procesión desde distintos puntos del recorrido, en un ambiente de recogimiento, respeto y alegría compartida.

El momento central de la jornada tuvo lugar en la Iglesia Mayor Prioral con la celebración de una solemne *Eucaristía de acción de gracias, presidida por nuestro capellán y profesor de Religión, Antonio Jaén. En su homilía destacó el significado histórico y espiritual de estos 200 años de presencia Vedruna, subrayando la vigencia del carisma de cercanía, servicio y educación integral que sigue inspirando la labor del centro.

La celebración litúrgica fue vivida con gran participación por parte del alumnado y de toda la comunidad educativa, convirtiéndose en un auténtico acto de gratitud por la historia recibida y de compromiso renovado con el futuro.

Tras la Eucaristía, el cortejo regresó al colegio completando una jornada que quedará en la memoria colectiva como un día de identidad, pertenencia y celebración compartida.

El Bicentenario no solo recuerda el origen de la Congregación en 1826, sino que reafirma el compromiso actual del colegio con una educación basada en los valores del Evangelio, la innovación pedagógica y el acompañamiento personal del alumnado, fieles al espíritu de Santa Joaquina.

Con esta conmemoración, el colegio renueva públicamente su razón de ser y celebra con orgullo dos siglos de historia al servicio de la educación.