La antesala de la Semana Santa se abre en El Puerto con el Cristo de la Veracruz

La imagen del Santísimo Cristo de la Veracruz, en el interior de la Basílica poco antes del comienzo de la eucaristía.

El Puerto ha vivido el primer Lunes de Cuaresma, que supone la antesala de la Semana Santa, con la celebración del Vía Crucis que cada año organiza el Consejo Local de Hermandades y Cofradías.

En esta ocasión fue la imagen del Santísimo Cristo de la Veracruz la que ha presidido el recorrido, con algunas novedades sobre lo que venía siendo habitual en ediciones anteriores.

La jornada comenzaba a las seis de la tarde, con el traslado de la imagen desde la Parroquia de San Joaquín , en la calle Cielo, hacia la Basílica de Nuestra Señora de los Milagros, donde se celebró después la Solemne Eucaristía que antecede al Vía Crucis.

La capilla musical Vía Sacra puso el acompañamiento musical a la eucaristía, así como al recorrido procesional, estrenándose además en la misa los temas musicales compuestos por Francisco José Sánchez Sutil, quien se desplazó expresamente desde la ciudad de Jaén hasta El Puerto para estar presente en el estreno.

Nuevo itinerario

El itinerario del Vía Crucis presentaba además este año algunas variaciones con respecto a ediciones anteriores, de manera que se pudo adentrar más en el Barrio Alto portuense que en años precedentes.

Ya a las 19:00 horas se celebraba la Solemne Eucaristía en la Basílica Menor de Los Milagros, iniciándose el Vía Crucis sobre las 20:15 horas. El recorrido continuó por las calles San Juan, Zarza, Ganado, Pedro de Villa, Santa Clara, La Rosa, Cervantes y Cielo, regresando finalmente a la parroquia.

La imagen del Cristo no se veía en las calles presidiendo el Vía Crucis desde hace cerca de treinta años, pues hace unos 15 la climatología impidió su salida, por lo que se realizó en el interior de la parroquia de San Joaquín.

Los costaleros de la familia Alejo portaron la imagen, en una parihuela reestructurada especialmente para portar al Cristo de pie. El exorno floral lo protagonizaron claveles rojos, con lirios y helechos.