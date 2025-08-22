El campeonato de hamburguesas más espectacular de España hace parada en El Puerto

'The burger cup' se celebrará en el Parque de la Victoria del 28 de agosto al 7 de septiembre

Estas son las dos irresistibles hamburguesas 'made in Conil' que participan en The Burger Cup

Un fragmento del cartel de la cita en el Parque de la Victoria.
El Parque de la Victoria acogerá del jueves 28 de agosto al domingo 7 de septiembre 'The Burger Cup', una cita con las mejores burgers de España. Con entrada libre y horario de 20:00 a 01:00 horas, ampliado de viernes a domingo desde las 19:00 horas, el público podrá disfrutar de un total de 12 food trucks, de los que diez serán de hamburguesas, uno de sabrosos postres virales (donuts, mac flurrys…) y otro de entrantes (tequeños, fingers de pollo y patatas).

El campeonato de hamburguesas más espectacular de España se verá acompañado por música en directo, sorteos, showcooking infantil el sábado 30 de agosto a las 20:15 (las inscripciones son por DM en Instagram @theburgercup, los pequeños aprenderán con los chefs a preparar las hamburguesas y cenarán posteriormente gratis) y pet friendly para quienes quieran acudir acompañados por su mascota.

La organización invita a estar pendiente de las redes sociales, pues a través de ellas se informará sobre un gran sorteo que se efectuará pocos días antes del inicio y en el que están en juego 50 hamburguesas (se sortearán 25 tarjetas, premiadas con dos hamburguesas cada una).

El concejal de Comercio, David Calleja, anima a disfrutar de esta fabulosa convocatoria, con puestos procedentes de Madrid, Ávila, Murcia, Albacete, Alicante, Torrejón de Ardoz o de la propia Andalucía, propuestas que han conquistado a los críticos y los amantes de las hamburguesas de todo el país, con carnes de calidad, jugosas, de sabor intenso, panes artesanos e incluso estéticas rompedoras, pues se citan la creatividad y la técnica.

Para que no falte de nada, la música estará presente el viernes 29 de agosto con 'El niño del Albayzín' (DJ Set), joven artista reconocido a nivel nacional con una gran trayectoria en salas y festivales de toda España (de 21:00 a 00:30 horas), el sábado 30 gracias a un concierto del artista gaditano Chechu Álvarez (en dos pases, de 21:00 a 21:45 y de 22:15 a 23:00 h.), el viernes 5 de septiembre con el grupo flamenco Canastería, desplegando sus rumbas y bulerías de 21:30 a 23:00 horas, y el sábado 6 con DJ Tato Mainé, de 21:00 a 00:30 horas.

