El campeonato de hamburguesas más espectacular de España hace parada en El Puerto

El Parque de la Victoria acogerá del jueves 28 de agosto al domingo 7 de septiembre 'The Burger Cup', una cita con las mejores burgers de España. Con entrada libre y horario de 20:00 a 01:00 horas, ampliado de viernes a domingo desde las 19:00 horas, el público podrá disfrutar de un total de 12 food trucks, de los que diez serán de hamburguesas, uno de sabrosos postres virales (donuts, mac flurrys…) y otro de entrantes (tequeños, fingers de pollo y patatas).

El campeonato de hamburguesas más espectacular de España se verá acompañado por música en directo, sorteos, showcooking infantil el sábado 30 de agosto a las 20:15 (las inscripciones son por DM en Instagram @theburgercup, los pequeños aprenderán con los chefs a preparar las hamburguesas y cenarán posteriormente gratis) y pet friendly para quienes quieran acudir acompañados por su mascota.

La organización invita a estar pendiente de las redes sociales, pues a través de ellas se informará sobre un gran sorteo que se efectuará pocos días antes del inicio y en el que están en juego 50 hamburguesas (se sortearán 25 tarjetas, premiadas con dos hamburguesas cada una).

El concejal de Comercio, David Calleja, anima a disfrutar de esta fabulosa convocatoria, con puestos procedentes de Madrid, Ávila, Murcia, Albacete, Alicante, Torrejón de Ardoz o de la propia Andalucía, propuestas que han conquistado a los críticos y los amantes de las hamburguesas de todo el país, con carnes de calidad, jugosas, de sabor intenso, panes artesanos e incluso estéticas rompedoras, pues se citan la creatividad y la técnica.

Para que no falte de nada, la música estará presente el viernes 29 de agosto con 'El niño del Albayzín' (DJ Set), joven artista reconocido a nivel nacional con una gran trayectoria en salas y festivales de toda España (de 21:00 a 00:30 horas), el sábado 30 gracias a un concierto del artista gaditano Chechu Álvarez (en dos pases, de 21:00 a 21:45 y de 22:15 a 23:00 h.), el viernes 5 de septiembre con el grupo flamenco Canastería, desplegando sus rumbas y bulerías de 21:30 a 23:00 horas, y el sábado 6 con DJ Tato Mainé, de 21:00 a 00:30 horas.