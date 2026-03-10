Cajamar estrena oficina en El Puerto para mejorar la atención a sus clientes

Cajamar cambia la ubicación de su oficina en El Puerto a un lugar más céntrico, accesible y con mejores servicios para los vecinos y empresas, concretamente a la calle Virgen de Los Milagros (Larga) 101, esquina con Luna.

La nueva oficina cuenta con unas instalaciones amplias, tecnológicamente actualizadas y diseñadas para mejorar la experiencia de atención personalizada, manteniendo el trato cercano y profesional que caracteriza Cajamar.

El equipo que ha inaugurado la nueva sucursal de Cajamar en El Puerto está integrado por Tomás Yuste, director de la oficina; Almudena Pérez, interventora; Francisco José Frías, administrativo, y Vanesa García, gestora comercial. Todos ellos continuarán acompañando a particulares, autónomos y empresas en su actividad financiera diaria, ofreciendo asesoramiento especializado y soluciones adaptadas en ahorro, financiación, seguros y servicios digitales.

Esta nueva oficina de Cajamar apoyará los proyectos de empresas, cooperativas, profesionales y familias, y así contribuir al progreso económico y social de El Puerto de Santa María, manteniendo su presencia cercana y su compromiso con el desarrollo local.