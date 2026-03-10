Aponiente estrena temporada en El Puerto con una experiencia inmersiva en la marisma

Los pantalanes que se han habilitado sobre la marisma, en el exterior de Aponiente.

El restaurante Aponiente estrena este miércoles su nueva temporada, de la que se podrá disfrutar hasta el próximo 9 de noviembre y que llega cargada de novedades. La principal es la creación de nuevos espacios con los que se amplía la experiencia gastronómica que ofrece el Chef del Mar, Ángel León, que siempre tuvo el sueño de acompañar a sus clientes a la marisma, para disfrutar de una experiencia inmersiva en plena naturaleza.

El secadero marino, otro de los nuevos espacios.

El único restaurante de la provincia con tres estrellas Michelin abre este miércoles su temporada con un nuevo menú y un nuevo hilo conductor de la visita, tras no pocas dificultades que han venido de la mano de la burocracia y las sucesivas borrascas, que no han puesto fácil el desarrollo y conclusión de las obras.

Pero pese a las dificultades, el objetivo se ha cumplido y los clientes podrán disfrutar desde esta semana de una aventura que comenzará, como siempre, con un cóctel de bienvenida y las primeras explicaciones sobre lo que podrán disfrutar, a la entrada del restaurante, para luego acceder, a través de una especie de cámara acorazada, a una pasarela que da paso directamente a la marisma, sin pasar por la sala del restaurante.

Ángel León, en las nuevas instalaciones.

Allí llegarán distintas experiencias en espacios como un secadero marino, una especie de abacería donde se podrán degustar salazones y algunos de los productos más característicos del chef, como el jamón de mar, para pasar después a la zona del estero, donde se han creado unos pantalanes que trasladan al cliente a un despesque, con un mariscador y un cocinero en vivo. El siguiente paso es degustar un bocado en brasa, en otro de los nuevos espacios, una piel de morena en adobo, hasta que ya finalmente se accede a la sala para disfrutar del menú.

Uno de los platos de la nueva temporada.

El recorrido será toda una experiencia sensorial en la marisma, para la que ya hay un buen volumen de reservas de cara a esta temporada.

Com explicaba Ángel León en una reciente entrevista, los nuevos espacios permitirán disfrutar de experiencias distintas según la época del año o las condiciones climatológicas, porque se trata de un escenario vivo.