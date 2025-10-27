Cádiz es la provincia española con mayor número de restaurantes ecológicos

Ecovalia, junto a Diputación de Cádiz, han celebrado este lunes el II Encuentro Empresarial de Restauración Ecológica de la provincia de Cádiz, un espacio de inspiración, intercambio y colaboración entre profesionales del sector Horeca, productores ecológicos y restaurantes ecológicos, con el objetivo de seguir impulsando una gastronomía más sostenible, saludable y respetuosa con el medio ambiente.

El acto, celebrado en la Fundación Osborne, en El Puerto de Santa María, fue inaugurado por el presidente de Ecovalia, Álvaro Barrera, quien destacó la importancia de la restauración ecológica como motor de transformación del sector hostelero, ofreciendo impulso a las empresas ecológicas y trasladando al consumidor el trabajo de los ganaderos y agricultores. La restauración ecológica es un ejemplo del compromiso gaditano con la sostenibilidad y la innovación.

La jornada contó también con la presencia del responsable del Área de Cooperación de la Diputación de Cádiz, Javier Bello, quien valoró el papel de la provincia como referente nacional en restauración ecológica, la calidad gastronómica y el desarrollo sostenible.

Durante el encuentro, se puso de relieve que Cádiz es actualmente la provincia española con mayor número de restaurantes certificados como ecológicos, un reconocimiento al compromiso del sector hostelero gaditano con la producción local, la calidad alimentaria y la responsabilidad ambiental.

En el marco de este proyecto, once restaurantes de la provincia (dos de ellos cuentan con estrellas Michelín), han sido becados para obtener la certificación ecológica, consolidando así su compromiso con la sostenibilidad. Los establecimientos seleccionados han sido:

- La Taberna del Lomo en Manteca, Véjer

- Servicio de catering Canela & Clavo, Jerez

- Café y restaurante Alma Verde, Rota

- Mesón Sabor Andaluz, Alcalá del Valle

- Restaurante Antonio, Zahara de los Atunes

- Restaurante Aljibe, Arcos

- Taberna Jóvenes Flamencos, Arcos

- Restaurante Código de Barra, Cádiz

- Restaurante Contraseña, Cádiz

- Restaurante La Merina Brasa Autóctona, Grazalema

- Restaurante Las Delicias, Véjer

La jornada contó con una mesa de diálogo y un desayuno con productos ecológicos y locales, que favorecieron el networking y el intercambio de experiencias entre los participantes.

Este encuentro se enmarca en el proyecto 'Fomento de la alimentación ecológica y las zonas verdes ecosostenibles para la dinamización de la economía en la provincia de Cádiz', una iniciativa impulsada por Ecovalia con el apoyo de la Diputación de Cádiz, que también incluye actuaciones relacionadas con la certificación ecosostenible de zonas verdes públicas y privadas.