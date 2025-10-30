La cabalgata de Halloween de El Puerto sale este viernes a las 19:00 horas

El recorrido comenzará en la plaza de Isaac Peral y concluirá en la Bajada del Castillo

Consulta la programación de Holywins y el concierto de Hakuna en El Puerto

Este viernes se celebrarán distintas actividades.

El Puerto celebra este viernes 31 de octubre distintas actividades con motivo de Halloween, entre otras la Gran Cabalgata que saldrá a las 19:00 horas desde la plaza Isaac Peral. El desfile llenará de color, disfraces y animación las principales calles del centro, con un recorrido que seguirá por las calles Nevería; Ganado; Vicario; Luna; Larga; Palacios y Micaela Aramburu, con destino final en la Bajada del Castillo.

Muy cerquita, y desde las 17:00 horas, la Basílica de Los Milagros ha programado sus actividades con motivo de Holywins, con las que la Iglesia Católica quiere contrarrestar la influencia de la fiesta anglosajona.

Volviendo a las actividades de Halloween, los más pequeños podrán disfrutar del tradicional recorrido de 'Truco o Trato' por los comercios que se suman a la iniciativa, entre ellos Bazar Isabel, Sweet Mattilda, Peluquería Pilar Vázquez, RBJ, Sam Accesorios, Mercería Las Lobitas, Crearteland Centro, Tejas 100 Palacios, Milagros Bueno Moda y Complementos, Puerto Mascotas, Souvenirs Los Milagros, Recuerda El Puerto, La Merced, Pequeñines, Antojitos Eventos, Mundo Arte, La Florería, El Brote Verde, Diony Modas, Farmacia María Josefa y Martínez Guerra, entre otros.

Por otra parte, el Monasterio de la Victoria ofrece dos experiencias gratuitas, el Pasaje del Terror 'Pon a prueba tus miedos' y una versión nocturna de la actividad 'Terror en el Monasterio'.

Finalmente, la Plaza del Castillo acogerá el Oktoberfest, una fiesta con música en directo, animaciones y gastronomía inspirada en la tradición alemana que continuará durante el fin de semana, hasta el domingo 2 de noviembre con nuevas actuaciones y actividades para todos los públicos.

