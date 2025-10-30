La cabalgata de Halloween de El Puerto sale este viernes a las 19:00 horas

El Puerto celebra este viernes 31 de octubre distintas actividades con motivo de Halloween, entre otras la Gran Cabalgata que saldrá a las 19:00 horas desde la plaza Isaac Peral. El desfile llenará de color, disfraces y animación las principales calles del centro, con un recorrido que seguirá por las calles Nevería; Ganado; Vicario; Luna; Larga; Palacios y Micaela Aramburu, con destino final en la Bajada del Castillo.

Muy cerquita, y desde las 17:00 horas, la Basílica de Los Milagros ha programado sus actividades con motivo de Holywins, con las que la Iglesia Católica quiere contrarrestar la influencia de la fiesta anglosajona.

Volviendo a las actividades de Halloween, los más pequeños podrán disfrutar del tradicional recorrido de 'Truco o Trato' por los comercios que se suman a la iniciativa, entre ellos Bazar Isabel, Sweet Mattilda, Peluquería Pilar Vázquez, RBJ, Sam Accesorios, Mercería Las Lobitas, Crearteland Centro, Tejas 100 Palacios, Milagros Bueno Moda y Complementos, Puerto Mascotas, Souvenirs Los Milagros, Recuerda El Puerto, La Merced, Pequeñines, Antojitos Eventos, Mundo Arte, La Florería, El Brote Verde, Diony Modas, Farmacia María Josefa y Martínez Guerra, entre otros.

Por otra parte, el Monasterio de la Victoria ofrece dos experiencias gratuitas, el Pasaje del Terror 'Pon a prueba tus miedos' y una versión nocturna de la actividad 'Terror en el Monasterio'.

Finalmente, la Plaza del Castillo acogerá el Oktoberfest, una fiesta con música en directo, animaciones y gastronomía inspirada en la tradición alemana que continuará durante el fin de semana, hasta el domingo 2 de noviembre con nuevas actuaciones y actividades para todos los públicos.