Los bomberos extinguen un fuego en un barco en el río Guadalete

Una imagen de la actuación de los bomberos.

Los bomberos han realizado una salida esta madrugada del parque de El Puerto de Santa María por el incendio de una embarcación en el río Guadalete, en la zona de Pozos Dulces.

El incendio se extinguió con agua y espuma, tras lo cual la embarcación se hundió. El fuego afectó a otras cinco embarcaciones colindantes por el líquido inflamable esparcido. No hubo que lamentar daños personales.

Los medios empleados fueron tres vehículos: una autobomba rural pesada (R-18), una autobomba urbana ligera (P-39) y un vehículo de rescate ligero (S-33). En total intervinieron cinco efectivos y colaboraron la Policía Local, Policía Nacional, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz y Salvamento Marítimo.