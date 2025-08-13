Bienestar Social reconoce al Grupo Astronómico Portuense sus 25 años de labor educativa con los menores del Programa de Intervención de Jóvenes

El Ayuntamiento ha entregado este miércoles una placa conmemorativa al Grupo Astronómico Portuense (GAP) en reconocimiento a sus 25 años de trayectoria y a su constante labor educativa y voluntaria con los menores del Programa de Intervención con Jóvenes, una colaboración que se mantiene de forma ininterrumpida desde hace muchos años.

El acto, celebrado en el Salón Regio del Ayuntamiento, ha estado presidido por la concejala de Bienestar Social, Familia y Servicios al Mayor, Carmen Lara, junto al responsable del programa de menores, Alejandro Ysasi. Ambos agradecieron el compromiso y la implicación del Grupo Astronómico, que ha abierto las puertas a un programa poco conocido pero de gran valor social, que brinda nuevas oportunidades a jóvenes que no lo tienen tan fácil.

Lara subrayó “la importancia de acercar a nuestros jóvenes a la divulgación científica y al conocimiento de una manera práctica, participativa y atractiva, reforzando al mismo tiempo el tejido social y comunitario de la ciudad gracias a la implicación de colectivos como el Grupo Astronómico Portuense, con Juan Antonio Fernández a la cabeza de una asociación que lleva la bandera de El Puerto en toda su programación nacional e internacional”.

La edil felicitó al colectivo por llevar la ciencia y el conocimiento de los astros por todo el mundo, despertando vocaciones y sembrando curiosidad allí donde despliegan sus telescopios. “Un cuarto de siglo de pasión, constancia y compromiso demuestra que, cuando se comparte, el saber no tiene fronteras y la luz de las estrellas ilumina también el futuro de quienes hoy empiezan a soñar”, afirmó.

Como parte de esta colaboración, el pasado 8 de agosto el Grupo Astronómico impartió la charla-taller 'El Universo de los 5 sentidos', una experiencia que permitió a los jóvenes descubrir fenómenos relacionados con el espacio a través de actividades sensoriales. La jornada se completó con una cena de convivencia y una observación nocturna con telescopios en el Parque Metropolitano de Los Toruños.

Juan Antonio Fernández agradeció el reconocimiento y reiteró el compromiso de la entidad con la educación científica y la curiosidad de los más jóvenes, especialmente en este año en el que celebran sus bodas de plata.

El Programa de Intervención con Jóvenes, dependiente del Área de Bienestar Social, continúa desarrollando su Plan de Verano 2025, que incluye actividades culturales, educativas, deportivas y de ocio para adolescentes de entre 12 y 16 años, con especial atención a aquellos en situación de mayor vulnerabilidad social. Entre ellas destacan la visita al Museo Palacio de los Cargadores a Indias, el ciclo de talleres 'Bienestar y Salud Juvenil' en colaboración con el centro de salud Ángel Salvatierra, deportes como pickleball o vóley playa, visitas a parques acuáticos, piscina, talleres de buceo y otras experiencias que fomentan el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo personal.

El responsable del programa, Alejandro Ysasi, destacó que “el verano ofrece un contexto ideal para despertar el interés por aprender a través de actividades lúdicas y atractivas, conocer su entorno sociocultural y medioambiental, desarrollar habilidades personales y favorecer procesos de socialización”.