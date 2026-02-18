Betilo vuelve a pedir el arreglo del monumento a Muñoz Seca en El Puerto

Una de las citas de Betilo ante el monumento de Muñoz Seca.

Un año más la asociación Betilo reclama al Ayuntamiento portuense la completa restauración y reposición de los cuadros cerámicos del monumento al escritor Pedro Muñoz Seca.

Para la entidad "es hora de exigir una restauración a la altura de su figura" y por ello invitan a la ciudadanía a sumarse al acto reivindicativo que tendrá lugar este viernes 20 de febrero, aniversario de su nacimiento, a las 12.00 horas, junto al monumento en la plaza Isaac Peral.

De nuevo será del actor portuense Manolo Morillo, miembro del colectivo Teatro Balbo, el que protagonice unas lecturas dramatizadas de textos y sucedidos del propio autor.

Betilo pide la presencia de todos, "pues es la fuerza que se necesita para que la voz llegue al Ayuntamiento", y recuerda que "no es solo una estatua, es nuestra identidad". Para dar vida a este espacio, anima a todos a llevar un libro y colocarlo en los anaqueles del monumento como gesto simbólico de apoyo.