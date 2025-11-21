Betilo realiza una visita guiada al Campo de Guía, en El Puerto

La asociación Betilo ha realizado una visita guiada al Campo de Guía, una actividad que forma parte de la campaña que viene desarrollandopara que se respete la tipología bodeguera y el paisaje urbano de la zona.

La visita partió del aparcamiento de la Bajamar, donde se presentó el contexto histórico que condujo al diseño y ejecución del Campo de Guía, continuó por la calle Valdés hasta la plaza de Toros y volvió por la calle Los Moros hasta el punto de partida. En el trayecto se explicaron cada una de las bodegas allí construidas, haciendo especial mención en aquellas donde el Peprichye ha previsto construir bloques de viviendas.

El recorrido terminó con una visita a la bodega Gutiérrez Colosía y una cata comentada de sus vinos. La visita fue guiada por Juan Gómez Benítez, secretario de Betilo, y con amplia experiencia profesional en el sector de los vinos de Jerez.

Este acto forma parte de la campaña que está desarrollando Betilo para oponerse a la construcción de los edificios de viviendas recientemente aprobados que no respetan la tipología bodeguera ni el paisaje urbano del Campo de Guía. Para comenzar esta campaña, Betilo organizó la conferencia impartida por el arquitecto Manuel J. Basallote Neto titulada 'Campo de Guía, lo posible, lo conveniente' sobre las implicaciones del Peprichye en el Campo de Guía. También diseñó y difundió el audiovisual titulado 'Campo de Guía: un paisaje bodeguero en peligro'. Ambos están disponibles en el canal de YouTube de la asociación. A continuación, Betilo presentó en el Ayuntamiento una solicitud de modificación del Peprichye que evite los efectos indeseables que está teniendo en el paisaje urbano del Campo de Guía que dañaran su imagen de forma irreversible. Para completar esta campaña, la asociación está publicando en sus redes sociales artículos sobre buenas prácticas de construcción en edificios bodegueros que muestran que se puede construir en bodegas sin alterar su fisonomía.

Se debe tener en cuenta que el Campo de Guía fue diseñado y ejecutado en el primer tercio del siglo XIX y constituye el primer ensanche industrial en España. No existe en ningún lugar de nuestra geografía la concentración de bodegas que allí se encuentra. El impulso que supuso su construcción para economía de la ciudad se mantuvo hasta el último tercio del siglo XX en que la disminución del consumo de vino de Jerez motivó el cierre y abandono de las bodegas. Por todo ello es una joya de nuestro patrimonio industrial que forma parte del paisaje urbano y del alma de la ciudad que debe ser conservada y puesta en valor.