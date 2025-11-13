'Bello Universo, ¿Dónde estás?', 'No ni ná' y el Concierto de Santa Cecilia protagonizan la programación del teatro Pedro Muñoz Seca de El Puerto

El teatro municipal Pedro Muñoz Seca vivirá este fin de semana una intensa actividad cultural con tres propuestas muy vinculadas a El Puerto, dentro de la temporada de Otoño 2025, organizada por el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Cultura. Música y teatro se darán la mano en una programación que se desarrollará el viernes, sábado y domingo en el espacio escénico de la Plaza del Polvorista.

La programación comenzará mañana viernes 14 de noviembre, a las 20:00 horas, con el espectáculo lírico 'Bello Universo, ¿Dónde estás?', protagonizado por la soprano Nicola Beller Carbone, acompañada al piano por María Valverde y bajo la dirección escénica de Pedro Chamizo y Nicola Beller Carbone. La obra propone un viaje escénico-musical sobre el exilio, la memoria y las falsas redenciones de mujeres silenciadas, a través de las canciones de Kurt Weill. Con una puesta en escena que combina metateatro, humor y diferentes idiomas, el público se convierte en parte activa de una travesía íntima y colectiva. Nacida en Alemania, criada en España y actualmente residente en El Puerto de Santa María, Nicola Beller Carbone ha desarrollado una reconocida carrera internacional en los principales teatros de ópera, destacando por su fuerza interpretativa y su compromiso con los compositores del siglo XX.

El sábado 15 de noviembre, a las 20:00 horas, será el turno de la comedia 'No ni ná', del grupo de teatro aficionado Los Arriesgaos, escrita y dirigida por Dolores Colorado Domínguez, integrante de esta agrupación portuense. Con humor y cercanía, la obra aborda la diversidad y la convivencia desde una mirada respetuosa y positiva. A través de enredos familiares, personajes pintorescos y giros inesperados, esta divertida comedia busca arrancar sonrisas y ofrecer al público un rato de entretenimiento para todos los públicos.

Finalmente, el domingo 16 de noviembre, a las 12:30 horas, el teatro acogerá el tradicional Concierto de Santa Cecilia, a cargo de la Banda de Música Maestro Dueñas, bajo la dirección de Javier Alonso Barba. El programa, titulado Revival, recorrerá obras emblemáticas de grandes compositores para banda en un concierto que promete volver a llenar el patio de butacas. La agrupación portuense mantiene así su fiel cita con el público en honor a la patrona de la música.

Las entradas para los tres espectáculos pueden adquirirse en la taquilla del teatro municipal los días de función: viernes y sábado desde las 18:00 horas y domingo desde las 10:30 horas, o bien a través de Internet.